13.05.2023

Hollenbachs allerletzte Chance für den Landesliga-Erhalt

Wenn Hollenbach in der Landesliga bleiben will, dann braucht es Krebsbachtaler Torjubel in Schwabmünchen. Foto: Rudi Fischer (Archiv)

Plus TSV muss im Derby in Schwabmünchen unbedingt punkten. Der TSV Aindling kann sich auswärts zum Meister machen. Beim TSV Dasing gibt es einen Trainerwechsel.

Die Fußball-Saison geht in den Endspurt. Am Wochenende fallen Entscheidungen zu Auf- und Abstieg.

Landesliga Für das Landesligaschlusslicht TSV Hollenbach steht am Sonntag beim TSV Schwabmünchen ein vielleicht vorentscheidendes Auswärtsspiel an. Sollte der vorletzte TSV Gersthofen seine Heimpartie gegen den VfB Durach am Freitagabend nicht verlieren und die Krebsbachkicker fahren ohne Punkte aus Schwabmünchen nach Hause, wäre der direkte Abstieg für die Hollenbacher bei noch zwei ausstehenden Spieltagen bereits besiegelt. „Wenn es so kommt, kommt es eben so. Wir bringen die Saison in jedem Fall sauber und erhobenen Hauptes zu Ende. Kein Sportler steigt gerne ab, aber wir müssen uns nichts vorwerfen, haben uns bestmöglich verkauft“, sagt Trainer Daniel Zweckbronner über das voraussichtlich nur einjährige Landesligaintermezzo. Doch seine Mannschaft möchte die – wenn auch geringe – Chance auf das Erreichen der Relegationsplätze so lange wie möglich am Leben halten.

Bezirksliga Aindling kann schon am Samstag beim SV Wörnitzstein-Berg alles klar machen. Trainer Christian Adrianowytsch ist positiv gestimmt: „Wir brauchen noch einen Sieg, den wollen wir direkt in Wörnitzstein-Berg abholen.“ Die positiven Meldungen aus dem Aindling-Lager nehmen zum Saisonende kein Ende: „Die Trainingswoche war super, die Jungs haben gut trainiert und wollen natürlich in den letzten Spielen alles geben.“ Die Zeichen stehen also in Richtung Aufstieg. Gewinnen die Aindlinger, ist dieser so gut wie garantiert. An der personellen Situation wird es schon mal nicht scheitern: „Da Karaduman, Schuster und Talla nicht da sind, muss ich die Startelf umbauen, wir werden aber trotzdem eine super Truppe auf dem Spielfeld sehen“, sagt Adrianowytsch .

Im Gegensatz zum Nachbarn sieht es bei den Affingern gar nicht gut aus: Seit der 1:2-Niederlage gegen den VfR Jettingen ist der bittere Abstieg der Mannschaft so gut wie besiegelt. Am Sonntag ab 15 Uhr will der FCA aber gegen die U21 des Gundelfingen noch mal alles versuchen.

