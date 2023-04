Fußball:

18:00 Uhr

Im Keller brennt noch Licht: Hollenbach und Affing mit deutlichen Lebenszeichen

Plus Hollenbach gibt gegen Kempten ein Lebenszeichen von sich. Der Glaube an den Klassenerhalt ist dennoch gering. In Affing macht ein Dreifachtorschütze Mut.

Wenn im Fußball ein Ziel in geradezu unerreichbar weite Ferne rückt, dann werden gerne überirdische Kräfte beschworen. Von der Hoffnung auf ein Wunder ist dann oft die Rede. Das gilt aktuell für den TSV Hollenbach, der das Ende der Tabelle in der Landesliga Südwest ziert. Acht Zähler beträgt derzeit die Differenz auf die Teams, die voraussichtlich in die Relegation gehen werden. Da ist schon viel Optimismus vonnöten, um daran zu glauben, dass der Aufsteiger aus dem vergangenen Sommer dem direkten Abstieg noch entgehen kann, selbst wenn das jüngste 3:1 daheim gegen Kempten das Stimmungsbarometer im Tal des Krebsbaches ein wenig ansteigen ließ. Es war der erste dreifache Punktgewinn seit dem 1:0 am 18. November in Gersthofen.

Bernhard Fischer, der Abteilungsleiter in Hollenbach, würde zwar gerne in einigen Wochen über ein Wunder sprechen, doch er gibt sich da keinen Illusionen hin: „Nein, das nehmen wir so hin bei sechs noch ausstehenden Spielen. Die Hoffnung ist sicher begraben worden die letzten Wochen. Man muss dem Ganzen realistisch in die Augen sehen. Ich glaube, dass das nichts mehr wird – so schön es auch wäre.“ Da klingt dann doch ein wenig Wehmut durch.

