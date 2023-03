Fußball

vor 2 Min.

Kaderplaner und Spielerberater: So geht es Ex-Pipinsrieder Plesche bei Türkgücü

Plus Roman Plesche hat mit Türkgücü München viel erlebt. Wie der frühere Pipinsrieder Funktionär zum Profifußball steht und was die Unterschiede zum Dorfklub sind.

Von Sebastian Richly

Beim FC Pipinsried hat Roman Plesche als Sportdirektor erfolgreiche, aber auch turbulente Zeiten. Von 2016 bis 2020 war der Allgäuer im Dachauer Hinterland tätig. Danach wechselte er zu Türkgücü München in den Profi-Fußball. Dort schnupperte er sogar am Aufstieg in die 2. Liga, es folgten chaotische Monaten samt Insolvenz und Zwangsabstieg. Plesche blieb trotzdem. Der 35-Jährige spricht über die Unterschiede zum FC Pipinsried, seine Ziele und über seine Karriere im Sportmanagement.

