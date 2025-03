Kadirolli als X-Faktor: Der SC Griesbeckerzell im Check

Das zweite Jahr ist das schwerste. So besagt es jedenfalls ein typischer Satz aus der Fußball-Sprache. Diese Erfahrung macht der SC Griesbeckerzell in gewisser Weise, allerdings hatte er auch bereits in der ersten Runde in der Bezirksliga Nord Schwierigkeiten. Die sind nun nicht kleiner geworden. Doch zeigt der Trend ganz klar nach oben, wie sich im AN-Check zeigt. Es gibt in der Tat einige Aspekte, die dafür sprechen, dass die Zeller auch ein drittes Jahr in der Bezirksliga absolvieren werden.

Johann Eibl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

SC Griesbeckerzell Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bezirksliga Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis