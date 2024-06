Fußball

12:00 Uhr

Kadirolli geht nach Rain: Oberbernbach verliert seinen Top-Torjäger

Plus Arsim Kadirolli wechselt zum Bayernligisten TSV Rain. Der Torjäger ist nicht der einzige Abgang beim Kreisligisten SC Oberbernbach.

Mit 21 Toren in 28 Spielen machte Arsim Kadirolli vom SC Oberbernbach in der vergangenen Saison in der Kreisliga Ost auf sich aufmerksam. Der Torjäger hat den SCO mittlerweile verlassen und läuft künftig für den TSV Rain in der Bayernliga Süd auf.

Bei den Rainer hat Kadirolli bereits mit der Vorbereitung begonnen. Der Mittelfeldspieler entwickelte sich in der abgelaufenen Spielzeit zur Lebensversicherung des SCO. Neben seinen 21 Toren legte der 26-Jährige noch fünf weitere vor. Schon in der Spielzeit 2022/23 kam Kadirolli auf 26 Scorerpunkte. Der torgfeährliche Mittelfeldspieler kam 2019 vom BC Aichach zum SCO. Zuvor war er für Türkspor Aichach aktiv. Nun verlässt er die Paarstadt Richtung Rain.

