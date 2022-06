Karriereende mit 29: Der TSV Aindling verliert seinen Kapitän

Plus Mit nur 29 Jahren hängt Patrick Modes vom TSV Aindling seine Fußballschuhe an den Nagel. Wird er eines Tages den gleichen Weg gehen wie sein Teamkamerad Simon Knauer?

Mit 29 Jahren denken die Fußballer im allgemeinen noch nicht ans Aufhören. Ein paar Jährchen sind da schon noch drin, es sei denn, die Gesundheit spielt nicht mehr mit. Patrick Modes, stets für den TSV Aindling am Ball, hatte eine andere Begründung, warum er schon vor seinem 30. Geburtstag die Fußballschuhe auszieht: seine berufliche Aufgabe als selbstständiger Buchhalter, die ihn zeitlich fordert. Es gibt aber noch einen anderen Grund, der den langjährigen Kapitän weg vom Schüsselhauser Kreuz zieht.