Kellerduell: Affing will Ecknach mitreinziehen

Plus Im Kellerduell empfängt der FC Affing den VfL Ecknach zum Derby. Die Vorzeichen sind unterschiedlich. Ein Ex-Spieler könnte zum entscheidenden Mann werden.

Bei Derbys zwischen dem FC Affing und dem VfL Ecknach geht es immer zur Sache. Das Duell am Sonntag hat aber einen ganz besonderen Charakter, denn für beide Teams geht es um viel in diesem Kellerduell. Ein Ex-Ecknacher könnte die Krise des VfL verschärfen.