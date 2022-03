Kinzel-Nachfolge geregelt: Trainer-Routinier folgt auf Torjäger in Obergriesbach

Nach dem Abgang von Sebastian Kinzel im Sommer steht beim SV Obergriesbach sein Nachfolger fest. Der ist aktuell beim noch Konkurrenten um den Aufstieg tätig.

Der SV Obergriesbach ist bei der Nachfolge von Sebastian Kinzel als Trainer fündig geworden. Zur neuen Saison übernimmt Jürgen Zeche das Amt des Trainers beim A-Klassisten.

„Wir sind sehr glücklich darüber, mit Jürgen Zeche einen herausragenden Trainer für die neue Saison verpflichtet zu haben. Er ist ein sehr erfahrener Trainer, der in seiner bisherigen Laufbahn viele Mannschaften in verschiedenen Ligen trainiert hat“, freut sich SVO-Abteilungsleiter Michael Nodlbichler über die Verpflichtung. Für Obergriesbach ist es nach zwei Spielertrainern wieder eine Lösung mit Coach von der Seitenlinie. Nodlbichler: „Er wird seine Erfahrungen an unsere Jungs weitergeben sowie die Jugend fördern. Das entspricht genau unserer Vereinsphilosophie.“ Überraschend hatte Sebastian Kinzel im Winter seinen Abschied im Sommer aus Obergriesbach verkündet. Daraufhin begaben sich die Verantwortlichen des SVO umgehend auf Trainersuche und sind nun fündig geworden.

Jürgen Zeche gibt aktuell noch beim Ligakonkurrenten DJK Stotzard die Kommandos. Zuvor war der 59-Jährige unter anderem für den TSV Ziemetshausen, den SV Gablingen und den TSV Herbertshofen tätig. Als Spieler war der Torhüter in der Landesliga für mehrere Vereine aktiv. 2020 übernahm Zeche die DJK, konnte das abgeschlagene Schlusslicht in fünf Partien nicht mehr vor dem Abstieg retten. Aktuell liegt Stotzard auf Platz zwei, zwei Punkte vor dem SVO. Zeche könnte seinem künftigen Verein den Aufstieg vermiesen. (AZ)