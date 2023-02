Kratzenberger verlässt Mauerbach und wechselt nach Aichach

Plus Co-Spielertrainer Christoph Kratzenberger wechselt im Sommer von der SG Mauerbach zum BC Aichach II. Dort gibt es dann ein torgefährliches Trainerduo.

