Spannung pur: Enge Duell um Auf- und Abstieg - so ist die Lage vor dem Restart

Es geht in die heiße Phase für die Fußballer der Kreisliga Ost. Neue Teams aus dem Landkreisnorden sind dort vertreten. Zwei Mannschaften kämpfen um den Aufstieg, die meisten um den Klassenerhalt. Wir nehmen die Vereine genauer unter die Lupe und wagen eine Prognose.