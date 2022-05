Abstiegskampf pur: Rehling dreht Spiel gegen Wulfertshausen in der Nachspielzeit

Der TSV Rehling liegt in der Kreisklasse Aichach gegen Wulfertshausen schon 1:3 zurück. Dann gelingt die Wende. Oberbernbach steht mit einem Bein in der Kreisliga.

Für den SC Oberbernbach ist die Tür zum Aufstieg in die Kreisliga einen großen Spalt weit aufgegangen. Mit 2:0 bezwang er den engsten Verfolger FC Gerolsbach und führt nun mit sechs Zählern Vorsprung die Tabelle in der Kreisklasse Aichach an.

SC Oberbernbach – Gerolsbach 2:0

SCO-Abteilungsleiter Max Schmid versicherte: „Ich bin megazufrieden mit diesem Erfolg.“ Gegen den direkten Konkurrenten aus Gerolsbach konnte die Broo-Elf die Partie mit 2:0 siegreich gestalten, ein großer Schritt in Richtung Aufstieg. Lukas Huck versenkte ein Zuspiel von Maxim Korelko mit einem Distanzschuss in den Torwinkel zur 1:0-Pausenführung. Spielertrainer Bashar Broo und Samil Bahran hielten die Abwehr zusammen. Und dann verlängerte Serhat Örnek einen weiten Abschlag von Torhüter Özkan zu Felix Homola. Der Oberbernbacher Angreifer lupfte den Ball über Gästeschlussmann Elias Edlhuber zum 2:0-Endstand.

DJK Gebenhofen – Gundelsdorf 5:1

Für DJK-Pressesprecher Sigi Haas war es ein hochverdienter Heimerfolg: „Wir haben das Spiel immer unter Kontrolle gehabt.“ Dabei gefiel im besonders, „dass wir sehr abgeklärt im Spielaufbau waren und die Bälle sehr durchdacht an den Nebenspieler weitergeleitet wurden.“ Spielertrainer Vincent Aumiller brachte einen Freistoß vor das Gästetor. Torhüter Alexander Dirr wehrte zu kurz ab und den Abpraller versenkte Marcus Klein. Tobias Hugl traf mit einem Flachschuss aus zehn Metern zur 2:0-Pausenführung. Hugl bediente Dominik Menzinger und der erhöhte auf 3:0. Einen Elfmeter verwandelte Mathias Engelhart zum 1:3, im Gegenzug köpfte Maximilian Golling einen Aumiller-Freistoß zum 4:1 ein. Den Schlusspunkt setzte Stefan Janel.

Die SG Mauerbach unterlag dem TSV Inchenhofen zu Hause mit 1:3. Manuel Appel (Nummer 11) macht hier den 1:1-Ausgleich für Inchenhofen. Der Mauerbacher Torwart Johannes Lapperger ist machtlos. Foto: Wilhelm Baudrexl

SG Mauerbach – Inchenhofen 1:3

Der TSV Inchenhofen wahrte seine Minimalchance auf den zweiten Platz. Bei der SG Mauerbach entführte die Heilgemeier-Elf mit 3:1 die Punkte. Für SG-Spielertrainer Christoph Augustin durchaus glücklich, „denn wir haben das Spiel mehr in die gefährliche Richtung diktiert, aber leider vor dem Tor nicht die richtige Lösungen gefunden.“ Mauerbach führte durch einen Treffer von Stefan Fürst. Aber im Gegenzug bejubelte der Gast das 1:1 durch Manuel Appel. Mauerbach musste noch das 1:2 vor dem Seitenwechsel durch Fynn Wenczel hinnehmen. Tobias Pachaly machte mit dem dritten Treffer für Inchenhofen alles klar.

SV Ried – SV Ottmaring 0:2

Für Rieds Coach Maximilian Klotz lag die Ursache an der Heimpleite an der fehlenden Derbymentalität. SVO-Coach Christopher Fischer sprach von einem verdienten und enorm wichtigen Auswärtssieg: „Wir waren von Beginn an griffiger im Spiel und haben fast nichts zugelassen.“ Christoph Müller traf mit einem Drehschuss zum 1:0. Den Deckel drauf setzte Dominik Bolleininger per Foulelfmeter, nachdem Christopher Fischer von Peter Neumeier gefoult worden war.

FC Affing II – TSV Kühbach 2:0

Von einer überragenden Teamleistung berichtete Bernhard Moll (FCA): „Die Mannschaft hat alles gegeben, um diesen Erfolg einzustreichen.“ Maximilian Rauch hatte für die Gäste den Führungstreffer auf den Schlappen. Torhüter Dimonic Moucka verhinderte ihn aber mit einer Glanztat. Affing hatte den Siegeswillen eingepackt. Als Julian Lechner im Strafraum gefoult wurde, verwandelte Michael Braunmüller den Strafstoß zur Führung. Einen Freistoß von Braunmüller versenkte Dominik Schmidt mit einem „Traumkopfball“ so Moll, zum 2:0.

SF Bachern – FC Tandern 3:2

„Wir haben es uns selbst schwer gemacht“, teilte SFB-Pressewart Holzmüller mit. Julian Böhm traf zur Führung und fünf Minuten später erhöhte Markus Gold auf 2:0. Fabian Hebbeler gelang der Anschluss zum 2:1. Nachdem sich Markus Gold in den Strafraum tankte, ließ er Torhüter Johannes Jan keine Chance und erhöhte auf 3:1. Hebbeler verkürzte zum 2:3.

TSV Rehling – Wulfertshausen 4:3

Nichts für schwache Nerven war die Kellerpartie in Rehling. „Ein Wahnsinnsspiel“, so Abteilungsleiter Manuel Rauscher. Rehling lag bereits 0:2 und 1:3 zurück, ehe die Schlussminuten anbrachen. „Heute haben wir endlich einmal das Glück auf unserer Seite gehabt“, jubelte Rauscher. Bei den Toren der Gäste halfen die Platzherren wieder kräftig mit. Sebastian Schmieder nutzte einen Patzer von Niklas Strobl und Luca Meyer erhöhte auf 2:0. Harun Nurten erzielte den Anschluss per Foulelfmeter. Zwar konnte Maximilian Göddert erhöhen. Spielertrainer Marcus Illmer verkürzte auf 2:3. Christian Lottes traf per Freistoß zum 3:3 und in der Nachspielzeit war Illmer mit dem Kopf zur Stelle: 4:3. Rehling bleibt im Rennen um den Klassenerhalt.