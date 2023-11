Bachern fegt Stotzard mit Kantersieg von der Tabellenspitze

Die Sportfreunde gewinnen mit 5:0 bei der DJK. Ried reicht Remis für die Rückeroberung der Tabellenführung. Inchenhofen in Torlaune.

Eine böse Bauchlandung erlebte Spitzenreiter Stotzard. Im Heimspiel gegen die Sportfreunde Bachern verlor die DJK mit 0:5 und dazu die Tabellenführung. Die holte sich der SV Ried wieder zurück – nach einem 0:2-Rückstand in Hollenbach gelang noch der 2:2-Ausgleich.

Stotzard – Bachern 0:5

Lange Gesichter beim Spitzenreiter. Der Gast aus Bachern fegte die Heimelf förmlich vom Platz, so zweiter Vorsitzender Matthias Drechsler: „Wir haben keinen Zug zum Spiel gehabt und überhaupt keine Körpersprache gezeigt.“ Die Gäste agierten gefällig über die Außenbahnen, „da waren wir dann nicht energisch unterwegs“, bemängelte Drechsler. Bereits zur Pause war die Partie klar entschieden: „Unser Sturmtank hatte wenig zu bieten“, so der Stotzarder Funktionär. Steven Holzapfel erzielte die Führung per Kopfball und Stefan Büchler erhöhte zwei Minuten später auf 2:0. SFB-Spielertrainer Viktor Stiebel ließ die Gäste zum 3:0 jubeln und dann war vor der Pause noch zweimal Holzapfel zur Stelle. DJK-Schlussmann Johannes Kistler musste dann mit einer Zerrung in der Kabine bleiben – dafür stellte sich DJK-Spielertrainer Simon Knauer zwischen die Torpfosten. Kurz nach der Pause erzielte Holzapfel mit seinem dritten Tor den Endstand.

Hollenbach II – Ried 2:2

Gewaltig ärgerte sich TSV-Routinier Martin Aechter nach dem Schlusspfiff. Beim Stande von 2:0 wurde Stefan Dax im Strafraum gefoult. Aechter legte sich den Ball zurecht und scheiterte mit dem Strafstoß an Gästeschlussmann Simon Helfer. „Da wäre der Drops gelutscht gewesen“, so Aechter, der sich bei seinen Teamkollegen entschuldigte. Michael Mahl brachte die Heimelf in Führung und Georgis Dontsis stellte gegen die Spitzenmannschaft aus Ried auf 2:0. „Wir hätten sogar noch klarer Führen müssen“, so Aechter aufgewühlt. Ried schaltete dann auf Gegenangriff. Torjäger Florian Linder nutzte seine beiden Gelegenheiten und glich mit seinen Treffern aus. Fast wäre der Heimelf noch der Siegtreffer gelungen. Fabian Schmidt visierte aber nur den Pfosten an und den Nachschuss von Lukas Hartleitner wehrte Torhüter Helfer stark ab.

SV Echsheim – Gundelsdorf 4:1

Mit dem siebten Saisonsieg festigte der Absteiger seine Position in der Spitzengruppe. Trainer Aleksandar Canovic sah eine „hervorragende erste Halbzeit, aber dann haben wir durch die extrem harte Gangart kurzzeitig die Spielkontrolle verloren“. In der 16. Minute gelang Co-Spielertrainer Florian Wenger der Führungstreffer, dem zwei Minuten später Peter Mayrhofer das 2:0 folgen ließ. Gundelsdorf fand bis zum Seitenwechsel nicht statt. Mit dem Wetterumschwung nach der Pause kam der Gast aber wie aus dem Nichts zum Anschlusstreffer durch Markus Westermair. Echsheim rappelte sich wieder auf, hielt kämpferisch im Derby dagegen und machte den Sack durch Treffer von Wenger (65.) und Luis Hertl (83.) zu.

Inchenhofen – Mauerbach 7:0

Nichts wurde es aus dem erhofften Auswärtspunkt für die SG Mauerbach. Inchenhofen wirbelte vor allem nach dem Seitenwechsel und schickte die Gäste mit einer derben Packung nach Hause. Für TSV-Co-Trainer Michael Wenczel ist die Sonnenseite derzeit klar beim TSV. „Wir agieren offensiv extrem stark, wenn wir im Lauf sind“, lobte er einmal mehr die Teamarbeit seiner Truppe. Zu Beginn tat sich die Heimelf etwas schwer gegen die sehr aufmerksam verteidigenden Gäste. „Bis zum Seitenwechsel haben wir nicht die richtigen Lösungen gefunden“, so Wenczel. Zwar gelang Maximilian Heilgemeier der frühe Führungstreffer (14.), aber erst mit dem Doppelschlag kurz nach dem Seitenwechsel war die Leidenschaft der Gäste zum Verteidigen gebrochen. Torschützen: 2:0 Tobias Pachaly (50.) 3:0 Bergmair (53.) 4:0 Bergmair (60.) 5:0 Appel (71.) 6:0 Elias Landsbeck (80.) 7:0 Schablas (82.)

Kühbach – Ecknach II 4:1

Für TSV-Pressesprecher Thomas Hutter war es ein verdienter Heimsieg. Bereits vor dem Seitenwechsel versäumten es die Platzherren, in Führung zu gehen. Beim Schuss von Andreas Richter stand der Pfosten im Weg (29.). Nach dem Wechsel machte dann der Gast überraschend durch einen Flachschuss von Thomas Egen das erste Tor. Ein Freistoß von Maximilian Rauch segelte mit Windunterstützung ins Gästetor und dann bediente Alexander Mayr den freien Marcel Pietruska, der nur noch einschieben musste. Per Foulelfmeter erhöhte Pietruska wenig später auf 3:1, nach dem Niklas Mederer gefoult wurde. Für den Schlusspunkt sorgte Alexander Mayr.

Mühlried – DJK Gebenhofen 0:6

Zufrieden zeigte sich DJK-Abteilungsleiter Thomas Ross. Bereits zum Seitenwechsel war die Partie klar zugunsten der Gäste gelaufen. „Wir haben einfach einen starken Auftakt hingelegt und sofort die Partie in die richtige Richtung gelegt“, lobte er die couragierte Spielweise seines Teams. „Klar hat uns auch der Herbstwind in die Karten gespielt“, so Ross, „denn damit kam die Heimelf einfach nicht zurecht“. Bereits nach einer Viertelstunde führte die DJK durch zwei Treffer von Marko Mladenovic und Niklas Settele mit 3:0. Dominik Menzinger steuerte noch vor dem Wechsel zwei weitere Treffer bei. In Abschnitt zwei ließen die Gebenhofer dann den Ball etwas ruhiger laufen. Lediglich Marcus Klein machte nach einer Stunde noch das halbe Dutzend voll.