Kühbach scheitert an Schiltberg und an Torjäger Streit

Plus Fußball-Kreisklasse: Im VG-Derby gegen Kühbach jubelt der Schiltberger Torjäger gleich viermal beim 5:1-Sieg. Verfolger Stotzard siegt beim SV Ottmaring.

Verfolger Stotzard setzt sich klar in Ottmaring durch. Bachern bleibt mit einem Heimsieg vorne dabei.