Fußball-Kreisklasse Aichach

vor 19 Min.

Stotzard gewinnt das Lechrainderby gegen Gebenhofen nur knapp

Plus Spitzenreiter Ried siegt beim heimstarken FC Gundelsdorf mit 4:1. Kühbach gewinnt das Derby 3:2 in Schiltberg.

Von Reinhold Rummel

Ried ist in der Kreisklasse Aichach weiter ganz vorne. Mit 22 Zählern führt die Klotz-Elf mit fünf Punkten Vorsprung und einem Spiel weniger als Verfolger Stotzard.

Mauerbach – Bachern 0:6

Ein halbes Dutzend an Gegentreffern musste SG-Keeper Roman Eidelsburger hinnehmen. Bereits in der 14. Spielminute gingen die Gäste durch Niklas Arnold in Führung. „Das hat uns natürlich in die Karten gespielt“, war SFB-Spielertrainer Oliver Mühlberger mit dem Auftritt voll zufrieden. Noch vor dem Wechsel sorgten Viktor Siebel und Steven Holzapfel mit zwei weiteren Treffern für den beruhigenden 3:0-Pausenstand. „Die Heimelf hat aber nie aufgegeben“, so Mühlberger weiter. Erst als Holzapfel auf 4:0 stellen konnte, war der Widerstand der Lehrmann-Elf gebrochen. Kevin Seifert und Luca Kobras legten nach.

