Stotzarder Unentschieden fühlt sich wie Niederlage an

Echsheim trotzt der DJK ein Remis ab. Bachern gewinnt mit einem späten Tor durch Niklas Arnold in Kühbach.

Keinen Sieger gab es im Spitzenspiel in Stotzard. Die Knauer-Elf musste sich mit einem 1:1 gegen Echsheim-Reicherstein begnügen.

Kühbach – Bachern 0:1

Eine weitere hauchdünne Niederlage kassierte der TSV Kühbach. Gegen die Sportfreunde Bachern unterlag die Miok-Elf mit 0:1. Für Pressewart Thomas Hutter war es ein sehr intensiv geführtes Spiel, „dabei haben wir einfach Halbzeit eins verschlafen“. Torhüter Quirin Thumm hielt die Heimelf zumindest im Spiel. Gegen Markus Gold pariert er nach einer halben Stunde ausgezeichnet. Kühbachs dickste Chance hatte Youngster Lapperger, der einen Querpass von Routinier Pietruska knapp neben den Pfosten setzte. Nach dem Wechsel entwickelte sich dann ein offener Schlagabtausch. Hutter: „Die Gäste hatten aber die klareren Möglichkeiten.“ So scheiterte Steven Holzapfel mehrmals an Torhüter Thumm, während Niklas Mederer und Lukas Oberhauser für die Heimelf durchaus die Chance zum Torerfolg hatten. Für den Treffer des Tages sorgte Niklas Arnold mit einem abgefälschten Schuss acht Minuten vor dem Schlusspfiff.

Schiltberg – Gundelsdorf 2:0

Nur eine Woche legte Schiltbergs Spielertrainer Robin Streit eine künstlerische Pause ein. Gegen den FC Gundelsdorf unterstrich er wieder seine Torjägerqualitäten. Pressesprecher Geisler: „Wir hatten die größeren Spielanteile und natürlich Robin Streit.“ Als in der 18. Spielminute Gästetorhüter Alexander Dirr den Schuss von Thomas Bernecker nur abklatschen konnte, war der Spielertrainer zur Stelle und schob den Ball ohne Mühe zur Führung ins Gästetor. Gefahr kam dann nach einer halben Stunde im Schiltberger Strafraum auf, als Fabian Forster allein auf Torhüter Kai Vollbracht zusteuerte, der dann aber den Ball stark abwehren konnte. Dann aber war wieder auf Robin Streit verlass, der nach dem Wechsel auf 2:0 stellte und den Dreier absicherte.

Gebenhofen-Anwalting – Ried 3:4

Nicht gut zu sprechen war Sigi Haas, Gebenhofens Pressesprecher, auf den jungen Unparteiischen: „Das war nie ein Strafstoß“, wetterte er nach dem Pfiff, als Gästespieler Tobias Wittmann plötzlich im Strafraum zu Fall kam. Rieds Schlussmann Simon Helfer kümmerte dies wenig. Er verwandelte sicher zum 4:3-Siegtreffer für die Gäste. Die legten durch zwei schnelle Treffer von Tobias Weishaupt zu Beginn stark los und gingen nach dem Anschlusstreffer von Maxi Wolf durch Daniel Holzmann mit 3:1 in die Pause. Gebenhofen kam mit frischen Wind zurück und verdiente sich durch den Distanzschuss von Markus Klein zum 2:3 und den Abstauber von Maxi Wolf den 3:3 Ausgleich – bis Simon Helfer die Klotz-Elf zum 4:3 jubeln ließ.

Mühlried – Ecknach II 3:1

Von einer verdienten Niederlage sprach VfL-Coach Raphael Engl. „Mühlried wollte einfach mehr und zeigte eine höhere Laufbereitschaft“, bemängelte Engl die Einstellung seiner Truppe. Schon zum Seitenwechsel lag seine Elf mit 0:2 hinten. Torhüter Belmin Bojic musste zweimal nach den Schüssen von Daniel Schmid den Ball aus seinen Kasten holen. Hoffnung keimte beim VfL auf, als Spielertrainer Vincent Aumiller einen Flankenball direkt zum Anschluss ins Tor setzte. Mühlried zeigte dann aber den größeren Willen und machte durch Max Schreiner den Deckel drauf.

Inchenhofen – Hollenbach II 6:1

Nicht rütteln wollte Gäste-Berichterstatter Martin Aechter an der klaren Pleite. „Die Heimelf war uns in allen Belangen überlegen.“ Inchenhofens Co-Trainer Michael Wenczel war über das halbe Dutzend hoch erfreut. „Wir haben konsequent nach vorne gespielt“, stellte er einen Klassenunterschied fest. Dennoch wollte er die Partie nicht überbewerten. „Die frühen Treffer haben uns sicher beflügelt“, so Wenczel. Spielertrainer Martin Stammler erzielte schon in der vierten Minute das 1:0. Sebastian Pachaly ließ wenig später den zweiten Treffer folgen und Marco Bergmair stellte nach elf Minuten auf 3:0. „Das ging einfach zu schnell“, bemängelte Martin Aechter die Arbeit gegen den Ball. Landsbeck erhöhte nach weiteren zehn Minuten auf 4:0, ehe Lukas Hartleitner zum 1:4 traf. Nach dem Wechsel legten Manuel Appel und Tobias Pachaly noch zwei Treffer zum 6:1-Endstand nach.

Stotzard – Echsheim-Reicherstein 1:1

Vor dem Spiel wäre DJK-Coach Simon Knauer mit einer Punkteteilung nicht unzufrieden gewesen: „Aber nach dem Spielverlauf hätten wir uns drei Punkte verdient gehabt.“ Seine Teamkollegen hatten aber das Visier nicht richtig eingestellt. „Wir haben zu viele Chancen liegen gelassen und damit den Gast im Spiel gehalten“, trauerte er den vergebenen Möglichkeiten nach. Philipp Bauer hatte dabei für die Blitzführung für die DJK nach nur einer Minute gesorgt. Danach waren Knauer, Darius Neamtu und Bauer mehrmals auf dem Weg zum zweiten Treffer, „aber da waren wir im Abschluss dann zu schludrig“, räumte Knauer ein. Die Gäste nutzten nach dem Wechsel ihre Chance und Bastian Baumgärtner traf zum nicht unverdienten 1:1-Endstand. Simon Knauer: „Die Punkteteilung fühlt sich eher wie eine Niederlage an.“