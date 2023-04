Fußball-Kreisklasse Aichach

Torhungrige Stotzarder rücken näher an Tabellenführer Gerolsbach heran

Plus Stotzard dominiert in der Fußball-Kreisklasse Aichach gegen Aresing. Ottmaring besiegt Laimering. FCL-Spielertrainer Christoph Mittermaier verletzt sich wohl schwer.

Von Reinhold Rummel

Im Spitzenspiel der Fußball-Kreisklasse Aichach gab es am Wochenende keine Tore. Dafür fielen in anderen Partien teils Tore satt. Der Tabellenzweite Stotzard machte mit seinem klaren Sieg Boden auf Tabellenführer Gerolsbach gut.

Gerolsbach – Schiltberg 0:0

Von einer torlosen Partie der besseren Sorte sagte FCG-Spartenleiter Korbinian Reiner: „Das war das erwartet schwere Spitzenspiel.“ Beide Teams zeigten ihre Qualitäten, so der Gerolsbacher. „Schiltberg gehört zu den Topmannschaften der Kreisklasse“, war er mit der Punkteteilung nicht unzufrieden. „Wir haben einen Konkurrenten auf Distanz gehalten und zum fünften Mal in Folge keinen Gegentreffer kassiert“, so Reiner. Schiltberg hatte kurz vor der Pause seine beste Gelegenheit, aber Stefan Brunner trat aus fünf Metern über den Ball, als das Gerolsbacher Gehäuse völlig leer war. Für die Platzherren hatte in Abschnitt zwei Marco Kutscherauer die Chance zum Siegtreffer, aber er vergab diese ebenfalls unter der aufmerksamen Leitung von Schiedsrichter Simon Sponer.

