Fußball-Kreisklasse Aichach VfL Ecknach dreht Spiel in Wulfertshausen in der Schlussphase in einen Auswärtssieg

Der VfL liegt in Wulfertshausen schon 0:2 zurück und siegt am Ende 3:2. Der FC Gundelsdorf stürzt Ried und gibt die rote Laterne in der Fußball-Kreisklasse Aichach ab.