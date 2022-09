Fußball-Kreisklasse Aichach

26.09.2022

Aufsteiger Stotzard und Schiltberg teilen sich die Punkte

Enges Spiel in Bachern: Die Gastgeber und die DJK Gebenhofen-Anwalting trennten sich mit einem 1:1-Unentschieden.

Plus Fußball-Kreisklasse: 3:3 zwischen Stotzard und Schiltberg. FC Gerolsbach übernimmt nach einem 5:0 im Spitzenspiel den ersten Platz.

Von Reinhold Rummel Artikel anhören Shape

Der FC Gerolsbach hat sich die Tabellenführung in der Kreisklasse Aichach zurückgeholt. Mit einem 5:0-Heimsieg gegen den SV Ried setzte sich die Güner-Elf an die Spitze. (AN)

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen