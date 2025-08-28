Derby und Spitzenspiel am zweiten Spieltag

Spannende Begegnungen verspricht bereits der zweite Spieltag in der Kreisklasse. Nach ihren Auftaktsiegen stehen sich der TSV Dasing und der TSV Kühbach gegenüber. Die Miok-Elf gewann zu Hause mit 2:0 gegen den starken Neuling SV Ottmaring und die Elf von Spielertrainer Guggumos und Rummel brachten einen 3:1-Erfolg vom TSV Hollenbach II mit nach Hause. Am Sonntag kreuzen sich nun die beiden auf der Dasinger Sportanlage zum Derby.

Ein packendes Lokalderby steht auch beim A-Klassenmeister und Aufsteiger SV Ottmaring an: Die Jauernig-Elf erwartet dabei den SV Ried, der mit einem 2:0-Sieg über Obergriesbach erfolgreich startete. Ottmaring musste bei der 0:2-Auftaktniederlage in Kühbach ohne den jungen Stammkeeper Fabian Wrede antreten, der im Urlaub weilte. Routinier Benjamin Lechner vertrat ihn. „Er hat seine Sache sehr gut gemacht, wir waren nah dran“, so Co-Spielertrainer Stefan Stronczik. Der Noch-32-Jährige wird am Sonntag im Derby den im Urlaub weilenden Coach Jauernig vertreten. „Das wird wieder eine interessante Aufgabe für uns.“

Lokalderby in Ottmaring: SVO trifft auf SV Ried – Dasing empfängt Kühbach

SVR-Spielertrainer Jonas Gottwald hat seine Elf auf das Derby eingestimmt, „das wird schon aufgrund der nahen Örtlichkeit keine einfache Aufgabe“, so der Rieder Coach. Er erwartet ein unbequemes Kampfspiel. „Wir sind gut reingekommen in die Saison, aber dies müssen wir nun weiter bestätigen“, so der 33-Jährige, der in der zweiten Saison beim SV Ried als Übungsleiter agiert.

Dabei muss er auf seinen Weggefährten Florian Lindner verzichten. „Das ist ein schmerzlicher Abgang“, trauert Gottwald dem Torjäger, der 17 Treffer in der vergangenen Saison erzielte, nach. Er hofft, dass Neuzugang Jolko Liedtke die Rolle übernehmen kann. Der 31-Jährige kam von der DJK Lechhausen und nimmt die neue Co-Spielertrainer-Rolle beim SVR ein. „Wir wollen in Ottmaring bestehen“ hat sich Gottwald als Minimalziel gesetzt.

Erstmals in die neue Runde greift Kreisliga-Absteiger TSV Friedberg ein. Am Sonntag (15 Uhr) erwartet man dazu die Bezirksliga-Reserve des VfL Ecknach um Spielertrainer Philipp Heinrichs, der den Treffer des Abends beim 1:0-Auftaktsieg über Sielenbach erzielte. Der TSV Friedberg steht vor einem kompletten Neubeginn. Als Trainer konnte der 45-jährige Daniel Nowak von der zweiten Mannschaft des TSV Dasing gewonnen werden.

„Laufstarke“ Ecknacher treffen auf neuen Friedberger Coach, Wulf gegen Weilach

Der frühere Landesligaspieler, unter anderem beim FC Pipinsried und BC Aichach, steht dabei vor einer Herkulesaufgabe. Mit dem Abstieg hat nahezu der komplette Kreisliga-Kader den TSV verlassen. „Wir starten einen Neubeginn und jungen Nachwuchsspielern und den Aktiven aus der zweiten Mannschaft“, so Nowak, der dies selbst als Wundertüte betrachtet. Seine vorrangigste Aufgabe ist, erst einmal eine stabile Herbstserie zu spielen.

„Die Jungs ziehen voll mit und wir werden alle unser Bestes geben“, so der neue Friedberger Coach. Die Ecknacher hat er beim Auftaktsieg unter die Lupe genommen, „die haben eine sehr laufstarke Truppe. Da werden wir sofort voll gefordert sein.“ Aufsteiger Sielenbach erwartet im ersten Heimspiel den BC Rinnenthal II und der Auftaktsieger SV Wulfertshausen trifft auf den Neuling TSV Weilach zu Hause. Der SC Oberbernbach II ist Gastgeber für den TSV Hollenbach II.