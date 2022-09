Noch ungeschlagen: Neuling Stotzard ist auf dem Weg nach oben

Plus Gegen Gebenhofen hat die DJK Stotzard in der Fußball-Kreisklasse aber auch etwas Glück. Die Sport-Freunde Bachern feiern den dritten Saisonsieg.

Nun hat es auch den TSV Schiltberg erwischt. Am fünften Spieltag ging der Aufsteiger in der Kreisklasse Aichach erstmals leer aus.