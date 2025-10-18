„Umsiedler“ Stotzard und Gundelsdorf bestreiten das Topspiel der Liga

In der Fußball-Kreisklasse Nord kommt es am Sonntag zum brisanten Duell der beiden Umsiedler. Die DJK Sotzard erwartet zu Hause den FC Gundelsdorf. Tabellarisch zählen sie mit 16 Zählern punktgleich zum Verfolgertrio, die SG SV Thierhaupten/SV Baar hat ebenfalls 16 Zähler, hinter Spitzenreiter SC Biberbach mit 17 Punkten. Der Gundelsdorfer Coach Philipp Kestel freut sich: „Erst haben wir beide mit dem Umzug in die Nord-Liga gehadert, nun läuft es hervorragend.“

Sein Team und auch die DJK haben in der vergangenen Runde gerade noch den Klassenverbleib in der Kreisklasse Aichach geschafft – nun schnuppert man gemeinsam Spitzenluft. „Das würden wir gerne beibehalten“, so Kestel. 66 Mannschaften spielen in den Kreisklassen im Kreis Augsburg – dabei stellt der FC Gundelsdorf laut Kestel mit nur drei Gegentreffern die sattelfesteste Abwehrreihe.

Fußball-Kreisklasse Nord: DJK-Coach Simon Knauer ist der Toptorjäger der Liga

Die wird am Sonntag in Stotzard erneut gefordert sein, denn bei der Heimelf spielt mit Simon Knauer mit elf Treffern der aktuell beste Torjäger der Liga. Gerade zwölf hat dagegen Gundelsdorf bisher erzielt. „Deshalb müssen wir im Kollektiv unsere Hausaufgabe zunächst in der Defensive wieder erledigen“, sagt Kestel. Der FCG werde seine wenigen Chancen verwerten müssen. Der Coach setzt dabei auf seinen routinierten Stürmer Fabian Forster mit bisher fünf Toren.

DJK-Spielertrainer Knauer will die Gäste nicht nach ihrer Offensive beurteilen: „Die Gundelsdorfer haben eine bärenstarke Runde bisher gespielt und wir werden diese Abwehrreihe erst knacken müssen.“ Zumal die beiden Reservemannschaften seit dieser Saison in einer Spielgemeinschaft ihre Spiele in der B-Klasse bestreiten. Knauer sagt: „Zuhause haben wir immer gute Resultate gegen Gundelsdorf erzielt und dabei soll es auch bleiben.“ Spielbeginn ist am Sonntag um 15 Uhr.