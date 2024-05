Sport-Freunde Bachern kämpfen weiter um Kreisliga-Aufstieg

Inchenhofen fehlt in der Fußball-Kreisklasse Aichach nur noch ein Sieg zum Aufstieg. Die Verfolger Echsheim-Reicherstein und Bachern lassen sich aber nicht abhängen.

SF Bachern – SV Ried 3:1

Für Spielertrainer Oliver Mühlberger war es ein verdienter Derbysieg am Pfingstwochenende: „Wir haben sofort Druck aufgebaut und mit dem schnellen Führungstreffer die Spielkontrolle übernommen.“ Sein Trainerpartner Viktor Stiebel traf schon nach drei Minuten per Kopfball auf Flanke von Kevin Seifert zum 1:0. Torjäger Tobias Rohrer erhöhte nach einer viertel Stunde auf Zuspiel von Stiebel auf 2:0. Ried kam dann zwar zu einigen guten Möglichkeiten, aber SFB-Schlussmann Kai Kaltenpoth verhinderte mit starken Paraden einen Gegentreffer. Nach dem Wechsel blieb Bachern am Drücker und konnte durch Seifert, der stramm von der Strafraumgrenze abzog, auf 3:0 stellen. In der Schlussminute gelang Ried noch der Ehrentreffer durch Josef Hacker zum 1:3-Endstand.

SV Echsheim-Reicherstein – SG Mauerbach 4:2

Die SG Mauerbach startete bei der ambitionierten Heimelf stark. Christoph Kratzenberger verwandelte bereits in der dritten Minute einen Foulelfmeter, nachdem Andreas Müller ein Foulspiel im Strafraum unterlaufen war. Der Pfosten verhinderte wenig später den zweiten Gästetreffer, als Marco Fürst draufhielt. "Da waren wir nicht im Spiel", so Trainer Aleksandar Canovic, der seine Truppe lautstark von der Seitenauslinie wachrüttelte. Mit Erfolg: Luis Hertl gelang ein Traumtor (17). Aus 16 Metern zirkelte er den Ball genau in den Winkel. Drei Minuten später brachte Nico Sandmann die Heimelf in Führung und Torjäger Florian Wenger erhöhte zum 3:1-Pausenstand (31.). "Leider machten wir es uns dann unnötig selbst schwer", wetterte Canovic, als seine Truppe nach dem Wechsel den Anschlusstreffer durch Marco Fürst zuließ (74.). Wenger beruhigte dann aber das Nervenkostüm seines Trainers mit dem Treffer zum 4:2-Endstand (88.).

TSV Kühbach – SC Mühlried 3:1

Für Stefan Mandler, Kühbachs Abteilungsleiter, war es ein verdienter Heimerfolg. "Wir hätten höher gewinnen können", sagte er. Schon in der 11. Minute stellte Maximilian Rauch die Weichen auf Heimsieg. Dem ließ Marcel Pietruska den 2:0-Pausenstand (30.) folgen. Kurze Hoffnung keimte bei den Gästen auf, als Daniel Schmid nach dem Wechsel der Anschlusstreffer gelang (52.). "Da waren wir dann zu nachlässig in der Rückwärtsbewegung und Mühlried hat plötlzich gedrängt", so Mandler. Rauch beseitigte dann aber alle Zweifel mit seinem zweiten Tagestreffer zum 3:1 (74.). Wenig später setzte Pietruska einen Foulelfmeter an den Pfosten. Zuvor war Magnus Haberl gefoult worden. Gästespieler Tahsin Hiziroglu bekam noch eine Zeitstrafe aufgebrummt.

TSV Schiltberg – DJK Stotzard 3:2

Von einem Sommerkick sprach Schiltbergs Berichterstatter Hofberger. „Wir waren zwar gut im Spiel“, teilte er mit, „aber nach der Führung haben wir es zu locker weiterlaufen lassen.“ Johannes Koppold und Stefan Brunner trafen zur 2:0-Führung der Heimelf (45./62.). Als dann mehr Hektik aufkam und Spielertrainer Robin Streit eine Zeitstrafe bekam, wurde Stotzard stärker. Michael Erhard gelang der Anschlusstreffer (75.) und Thomas Lechner (87.) glich zum 2:2 aus. Dann aber traf Streit mit der letzten Aktion im Spiel zum 3:2-Heimerfolg. „Das war ein Sieg des Willen“, lobte Hofberger den Teamgeist der Heimelf.

Der Inchenhofener Maximilian Heilgemeier (am Ball) war gegen Ecknach II kaum zu stoppen und erzielte am Ende den Siegtreffer für den Tabellenführer in dieser Partie. Foto: Melanie Nießl

TSV Inchenhofen – VfL Ecknach II 3:2

„Das war ein glanzloser Erfolg“, fassten es Martin Stammler und Michael Wenczel zusammen. Drei weitere Punkte für Inchenhofen öffnen nun die Tür zurück in die Kreisliga gewaltig. "Vielleicht können wir kommende Woche schon den Deckel drauf machen", so die beiden TSV-Übungsleiter. Nach dem 0:1-Pausenrückstand - Tobias Jusczak traf für die Gäste (40.), gelang Tobias Wieland der Ausgleich (50.). Nach einem Foul an Finn Wenczel im Strafraum brachte Elias Landsbeck die Heimelf per Elfmeter in Führung (57.). Ecknach ließ aber nicht locker und kam durch Fabian Ostermaier nach einer Stunde zum 2:2. „Da merkte man einfach die große Anspannung in unserem Team“, so Wenczel. Aber einmal mehr war Verlass auf Spielführer Maximilian Heilgemeir. Einen Flankenball von Finn Wenczel drückte er mit dem Kopf zum 3:2-Siegtreffer (75.) über die Torlinie. Wenig später scheiterte Tobias Pachaly mit einem strammen Freistoß an Gästekeeper Philipp Schreier, der stark hielt.

TSV Hollenbach II – FC Gundelsdorf 4:4

Nichts für schwache Nerven war die Heimpartie der zweiten Garnitur des Hollenbacher Bezirksligisten. „Am Ende war es ein sehr glücklicher Punktgewinn“, betonte Spielertrainer Fabian Schmidt. Die Heimelf habe es sich selbst schwer gemacht. Nach dem schnellen Führungstreffer durch Julian Nefzger (2.) hätte man den zweiten Treffer nachlegen müssen. Ein Pfostenschuss und eine weitere gute Chance von Nefzger wurden nicht genutzt. Mit dem Pausenpfiff dann der überraschende Ausgleich durch Tobias Funk. Gundelsdorf legte dann nach dem Wechsel sofort nach. Andreas Kröpfl per Kopfball (48.) und erneut Funk (51.) ließen die Gäste auf 1:3 davonziehen. „Wir haben aber Moral bewiesen“, lobte Schmidt seine Truppe. Routinier Martin Aechter (63.) und Elias Huber (72.) sorgten für das zwischenzeitliche 3:3, ehe die Gäste erneut durch Torjäger Fabian Forster auf 4:3 stellten (78.). In der Nachspielzeit rettete Schmidt dann zumindest einen Heimpunkt für Hollenbach II (90.+8).