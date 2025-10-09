Torfabrik empfängt Serientäter

Ein interessantes Spielwochenende steht am achten Spieltag in der Kreisklasse Aichach an. In Ottmaring kommt es zum Stadtderby zwischen den Aufsteiger SVO und dem Absteiger TSV Friedberg. In Obergriesbach duellieren sich die beiden Neulinge SV Obergriesbach und TSV Weilach und in Oberbernbach erwartet die Augart-Elf den zuletzt arg gebeutelten SV Wulfertshausen. Oben an der Tabelle kommt es im Sportpark des TSV Kübach (2./16 Punkte) zum Derby gegen den VfL Ecknach II (4./13)

Das Topduell steigt allerdings auf der Dasinger Gemeindesportanlage: Der heimische TSV (3./15) erwartet den neuen Spitzenreiter TSV Sielenbach (1./18). Die Elf von Florian Tremmel und Sebastian Ströhl strotzt vor Selbstvertrauen. Seit der 0:1-Auftaktniederlage beim VfL Ecknach II hat der Aufsteiger seine weiteren sechs Begegnungen siegreich bestritten. Zuletzt setzte er sich mit 3:1 gegen den SV Ottmaring durch. „Es macht einfach unheimlich viel Spaß“, ließ sich der spielende Abteilungsleiter Christoph Bauer entlocken: „Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung in Dasing.“ Die Dasinger kehrten zuletzt mit einem deutlichen 9:0-Erfolg im Gepäck nach Hause. „Wir bleiben auf dem Teppich und werden keinen Gegner unterschätzen“, will Spielertrainer Michael Guggumos den klaren Erfolg nicht überbewerten. „Klar freut es uns, wenn wir unsere Chancen auch zahlreich verwerten können“, sagt er, erwartet aber, dass der Primus weit weniger Gelegenheiten zulassen wird.

Der TSV Kühbach trifft im heimischen Sportpark auf die wieder erstarkte zweite Garnitur des Bezirksligisten aus Ecknach. Beim A-Klassenmeister SV Obergriesbach fällt nach der ersten Hälfte der Vorrunde die Zwischenbilanz durchwachsen aus. Trainer Jürgen Zeche: „Klar haben wir uns mehr erhofft – ein paar Punkte mehr waren auch möglich.“ Bei der 1:3-Auswärtsniederlage in Friedberg passte die Einstellung nicht: „Die Friedberger haben mehr investiert, obwohl meine Jungs deutlich gewarnt waren, den Absteiger nicht zu unterschätzen“, hadert der 62-jährige Trainerroutinier. Dabei vermisste er seine beiden Stützen Maximilian Eisner und Louis Hofbauer. „Ihre Ausfälle können wir derzeit nicht kompensieren, zumal uns einfach auch ihre Tore fehlen“, hadert Zeche. Gegen den TSV Weilach hofft er nun, „dass wir die Wende einläuten können“. Die Weilacher kennt er bestens, „da werden wir stark dagegenhalten müssen“, setzt er auf die kämpferischen Tugenden in seinem Team.

In der Nordstaffel stehen für den FC Gundelsdorf - zu Gast beim SV Gablingen - und die DJK Stotzard - beim VfL Westendorf - Auswärtsfahrten an.