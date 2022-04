Fußball-Kreisliga

10:00 Uhr

Abreibung für Petersdorf: Dasing greift plötzlich nach dem Aufstieg

Plus Der TSV Dasing schlägt den SSV Alsmoos-Petersdorf mit 5:0 und hat nun die besten Karten im Aufstiegsrennen. Was ist mit der zweitbesten Offensive der Liga los?

Von Reinhold Rummel

Die Dasinger Serie riss am vergangenen Wochenende mit dem 1:4 in Rinnenthal. Doch die Elf von Trainer Jürgen Schmid schüttelte sich kurz und zeigte am Mittwoch im Nachholspiel gegen den SSV Alsmoos-Petersdorf ein anderes Gesicht. Für die Schmid-Elf des TSV Dasing. Die Autobahner siegten gegen den Tabellenzweiten mit 5:0 und stürzen den Fusionsklub noch tiefer in die Krise.

