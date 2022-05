Aichach schlägt Friedberg im Kreisderby

Der Kissinger SC lässt sich auch durch personelle Probleme nicht stoppen. TSV Dasing gewinnt gegen Burgheim wieder mit 5:0. Der BC Aichach feiert beim 3:1-Erfolg über den TSV Friedberg bereits den sechsten Sieg in Serie.

Keine Veränderungen gab es an der Spitze der Kreisliga Ost. Die vier Topteams waren durch die Bank siegreich. Und in der Kreisliga Augsburg behauptete der Kissinger SC erneut seine Spitzenposition.

Kissinger SC – Göggingen 2:1

Mehrere Fußballer des Kissinger SC waren nicht spielfähig, so musste Trainer Marco Henneberg das Team neu formieren. Die Hausherren setzten den Gast gleich unter Dauerdruck, spielten den deutlich besseren Offensivfußball, gerieten aber durch Fabian Wrbas Eigentor ins Hintertreffen (23.). Unbeeindruckt davon spielte der KSC druckvoll nach vorne und kam zum verdienten Ausgleich (28.). Nach einem Freistoß von Moritz Buchhart unterlief TSV-Torsteher Florian Pfeifer ein Fangfehler und Moritz Willis spitzelte den Ball ins Tor. Einen weiten Pass von Buchhart verwandelte Willis mit einem Lupfer zur 2:1-Führung für den Gastgeber – ein Tor aus dem Fußballlehrbuch. Gute Chancen des TSV durch Kronthaler, Krebs und Schäfer wurden vergeben und was der KSC in Folge liegen ließ, passte keineswegs auf die berühmte Kuhhaut. Allein vor Torsteher Pfeifer vergab man gleich mehrmals weitere Tore für Kissing.

BC Aichach – TSV Friedberg 3:1

Im Stadtderby empfing der BC Aichach den TSV Friedberg. Beide Mannschaften gingen mit einer Siegesserie in die Partie. Im ersten Spielabschnitt hatten vor allem die Gäste aus Friedberg gute Gelegenheiten, um in Führung zu gehen, dennoch ging es torlos in die Kabinen. Kurz nach dem Seitenwechsel traf Sebastian Kempf zum 1:0 für den TSV Friedberg. Doch der BC Aichach zeigte schnell eine Antwort. Nur fünf Minuten später kam der Ausgleichstreffer durch Milan Gajic zustande. Die Heimelf drängte auf den Sieg; in der 69. Minute traf Can Rachid zum 2:1 für den BCA. In der 78. Minute war auch noch Arthur Vogel erfolgreich und stellte den Endstand her. Der BCA gewinnt somit sein sechstes Spiel in Folge und bleibt weiterhin oben dran. (lost)

Griesbeckerzell – Thierhaupten 3:1

Wichtige Punkte im Aufstiegsrennen errang der SC Griesbeckerzell beim 3:1-Heimsieg gegen den Tabellenletzten SV Thierhaupten. Der SC ist somit seit 15 Spielen ungeschlagen. Marius Kefer war es, der die Heimmannschaft nach 20 Minuten in Führung brachte. Kurz vor der Halbzeit mussten die Zeller allerdings einen Rückschlag hinnehmen, Benjamin Ullmann glich aus. Nach 65 Minuten schwächte Tobias Meir sein Team, indem er die Gelb- Rote Karte sah. Somit mussten die Gäste fast eine halbe Stunde in Unterzahl agieren. Das nutzte die Mannschaft von Matthias Kefer aus und so dauert es nur neun Minuten, bis Manuel Schweizer den SC wieder in Führung brachte. In der 84. Minute sorgte Marius Kefer für die Vorentscheidung und traf zum 3:1- Endstand. (lost)

TSV Dasing – TSV Burgheim 5:0

Vor knapp zwei Monaten traf der TSV Dasing bereits im ersten Spiel nach der Winterpause auf den TSV Burgheim. Damals brachte die Schmid-Elf einen 5:0-Auswärtssieg mit nach Hause. Im Rückspiel nun auf der Dasinger Sportanlage lautete das Endergebnis aus Dasinger Sicht erneut 5:0. „Die Mannschaft hat die Partie sehr konzentriert angenommen und den arg dezimierten Gast nicht auf die leichte Schulter genommen“, war TSV-Coach Jürgen Schmid ganz zufrieden. Die Gäste, bei denen sich mit Stürmer Lukas Biber ein Feldspieler die Torwarthandschuhe für die etatmäßigen Keeper Briglmeier und Karmann überstreifen musste, waren von Beginn an in die Defensive gedrängt. Bereits nach der ersten Hereingabe von Gabriel Ögünc unterlief Mario Huber ein klassisches Eigentor. „Damit war der Knoten früh geplatzt“, sah Schmid dann gut vorgetragene Dasinger Vorstöße. Nach einem Eckball von Marco Ruppenstein verpasste zunächst Christoph Schulz, aber im Nachschuss war Milan Vajagic treffsicher zur 2:0-Führung. Dasing machte weiter Druck. Vajagic setzte Simon Gilg in Szene und dessen Ablage zappelte zum 3:0 im Burgheimer Tor. Und es kam noch besser für die Platzherren. Beim vierten Treffer schickte Simon Gilg den Dasinger Angreifer Vajagic in die Tiefe, der frei vor Lukas Biber den Ball zum 4:0-Pausenstand ins Gästetor setzte. Nach dem Wechsel nahmen die Dasinger das Tempo etwas aus dem Spiel, ohne dabei aber die Kontrolle über das Geschehen zu verlieren. Gästekeeper Biber konnte sich mehrmals auszeichnen und verhinderte bis zur 82. Minute weitere Treffer. Dann flankte Vajagic in den Strafraum und Fabian Schmid machte mit einer Volleyabnahme den 5:0-Endstand perfekt. (r.r)

Petersdorf – Rennertshofen 2:2

Wieder keinen Sieg gab es für den SSV Alsmoos-Petersdorf, der damit erneut wichtige Punkte im Aufstiegsrennen verpasst. Das 2:2 gegen den FC Rennertshofen ist das dritte Spiel in Folge ohne Sieg. Die Partie war erst zwei Minuten alt, schon traf Tobias Kruber zum 1:0 für die Gäste. Philipp Stadler erhöhte kurz vor der Halbzeit sogar noch zum 2:0-Halbzeitstand. Nach der Halbzeit kam die Heimmannschaft besser ins Spiel und Gökay Güngör erzielte in der 68. Minute den Anschlusstreffer. In der 87. Minute gelang dem SSV noch das 2:2 durch Florian Bobinger. (AZ)

BC Rinnenthal – Firnhaberau 5:1

Tobias Friedl setzte sich in der 14. Minute links durch und seinen Querpass vollendete Marco Surauer zur Führung. Im Anschluss war der BCR zwar überlegen, es dauerte aber bis zur 37. Minute, ehe er zum 2:0 kam. Eckert hatte sich links durchgesetzt und trocken vollendet. In Halbzeit zwei erhöhte Surauer auf 3:0. Engl hatte sich rechts durchgesetzt und uneigennützig quer gelegt. Anschließend hätten Seidl und Friedl den Vorsprung weiter erhöhen können, scheiterten aber mit ihren Versuchen an Gästekeeper Langenwalter. Mit seinem dritten Treffer erhöhte Surauer auf 4:0. Geschickt war er im Strafraum freigespielt worden. Das 5:0 erzielte Ferdinand Fuchs, der nach langer Verletzungspause sein Comeback feierte. Seidl hatte ihn auf links freigespielt und Fuchs schob ein. In der 88. Minute fiel der Ehrentreffer der schwachen Gäste, als Hubertus nach einem Konter traf. (AZ)

BC Adelzhausen – BC Aresing 6:0

Nach zuletzt zwei Niederlagen gewann der BC Adelzhausen gegen den BC Aresing. Und das gleich deutlich mit 6:0. Nach 14 Minuten stellte Dominik Müller mit einem Doppelpack bereits das 2:0 für die Heimelf her. Vor der Halbzeit treffen außerdem Christoph Mahl, Patrick Schuch und erneut Müller zum 5:0. Nach der Halbzeit sorgte Müller mit seinem vierten Tor an diesem Tag für den hoch verdienten 6:0-Endstand. (lost)