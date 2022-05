Aichach setzt Siegesserie fort - Zell überholt Dasing

Der BC Aichach feiert gegen den TSV Firnhaberau den siebten Sieg in Folge. Weil der TSV Dasing strauchelt, ist der SC Griesbeckerzell jetzt Zweiter.

Eine kleine Überraschung gab es am Mittwoch beim Nachholspieltag der Kreisliga Ost, denn der TSV Dasing holte bei der TSG Untermaxfeld nur einen Punkt. Davon profitieren der SC Griesbeckerzell und der BC Aichach.

Untermaxfeld – Dasing 2:2

„Wir waren bei einigen Standardsituationen nicht konsequent genug“, resümierte Dasings Trainer Jürgen Schmid nach der Partie. Bereits in der siebten Spielminute wehrte TSV-Schlussmann Maximilian Stahler den zweiten Versuch nach einem Eckball mit einer zu kurzen Faustabwehr ab, allerdings wurde er von seinen Nebenleuten leicht behindert. Florian Fricke schob den Ball über die Torlinie. Danach drängten die Dasinger die Heimelf in ihre eigene Spielhälfte und kamen nach einer halben Stunde zum Ausgleich. Über Tobias Jedlicka und Christoph Schulz landete der Ball bei Simon Gilg, der frei vor Torhüter Florian Gläser das Spielgerät über die Torlinie drückte. Die erneute Führung für Untermaxfeld fiel erneut nach einem Standard. Stahler boxte einen Freistoß an die Strafraumgrenze. Dort fasste André Ruf volley das Spielgerät ab und zimmerte den Ball r ins rechte untere Toreck. Auch für den TSV musste ein Standard herhalten. Milan Vajagic war nach einer Ecke per Flugkopfball zur Stelle. (r.r)

Aichach – Firnhaberau 2:0

Lange passierte nicht viel, nach der Pause überschlugen sich dann aber die Ereignisse. Weil Alexander Schaller dem Aichacher Thomas Fuchsberger im Strafraum an den Arm schoss, gab es Handelfmeter für die Gäste. Doch BCA-Torhüter Tanay Boysaner entschärfte den Strafstoß von Nicolas der Werf. Nur drei Minuten später nutzten dann die Gastgeber ihre Chance zur Führung. Marcus Wehren zog aus 16 Metern einfach mal ab und traf. Weitere drei Minuten später fiel dann die Vorentscheidung. Nach einer Fuchsberger-Ecke zwang Arthur Vogel TSV-Torhüter Max Galetzka zu einer Parade, den Nachschuss staubte Eren Akin zum 2:0 ab. Die Aichacher hatten noch weitere Chancen. Pech hatte Fuchsberger, der per Kopfball-Aufsetzer nur die Latte traf. Firnhaberau hatte kurz vor dem Ende noch eine Chance durch Tobias Granitzfelder, doch der vergab aus vier Metern, wodurch es beim verdienten Sieg der Aichacher blieb. Der BCA ist nun seit acht Spielen ungeschlagen und holte nun sieben Siege am Stück. Dadurch darf man weiter von Platz zwei und der Relegation träumen.

Griesbeckerzell – Aresing 2:0

Der SC Griesbeckerzell hätte gegen die abstiegsbedrohten Gäste auch deutlich höher gewinnen können, doch das Team von Spielertrainer Matthias Kefer vergab zu viele Chancen. Allein Nico Ertl tauchte zwei Mal alleine vor Aresings Keeper Simon Irrenhauser auf, scheiterte allerdings am Torhüter. Die Pflichtaufgabe erfüllte der SCG am Ende trotzdem und ist nun wieder Tabellenzweiter. Matchwinner war Co-Trainer Marius Kefer, der beide Treffer für die Zeller erzielte. Nach rund einer halben Stunde hämmerte der Torjäger den Ball nach einer Flanke von Florian Kinzel in die Maschen. Er machte rund zehn Minuten vor dem Ende den Deckel drauf, als er nach einer Ecke aus einem Meter nur noch einschieben musste.