Fußball-Kreisliga

vor 2 Min.

Alsmoos-Petersdorf freut sich über „dreckigen“ Sieg gegen Adelzhausen

Plus Der SSV Alsmoos-Petersdorf bleibt im Aufstiegsrennen in der Fußball-Kreisliga Ost. Griesbeckerzell ist nach einem Schützenfest seit zwölf Spielen ungeschlagen.

Der SSV Alsmoos-Petersdorf und der SC Griesbeckerzell haben in der Fußball-Kreisliga Ost derzeit die besten Chancen auf den Aufstiegsrelegationsplatz – hinter Spitzenreiter Rain. Dieser steckte in Thierhaupten eine unerwartete 0:5-Niederlage ein. Kissing steht jetzt an der Spitze der Kreisliga Augsburg.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen