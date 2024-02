Fußball-Kreisliga

Aufstieg im Visier: BC Rinnenthal verlängert mit Trainerduo

Plus Maximilian Merwald und Manuel Utz bleiben beim BC Rinnenthal. Das Duo soll weiterhin für Offensivpower sorgen. Einen Wechsel gibt es bei der Zweiten.

Auch beim BC Rinnenthal wurde die Winterpause genutzt, um die Weichen für die Zukunft zu stellen. So wird die Zusammenarbeit mit dem Trainerduo Maximilian Merwald und Manuel Utz um eine weitere Saison verlängert. Im Kader gibt es eine Änderung.

„Wir waren uns schnell einig, dass wir hier auf Konstanz setzen möchten. Nachdem beide Seiten sehr zufrieden waren, dauerte das Gespräch auch nicht allzu lange“, so Abteilungsleiter Thomas Losinger. „Die beiden waren für uns ein absoluter Glücksgriff, da Sie sowohl menschlich als auch sportlich perfekt nach Rinnenthal passen.“ Für Utz war die Entscheidung, sich seit Sommer im Trainergeschäft nieder zu lassen genau die Richtige. „Nachdem ich schon von meinen Vorgängern gehört habe, das Rinnenthal als erste Spielertrainerstation eine gute Wahl ist, kann ich das im Nachgang auch nur bestätigen“, so der 30-Jährige, der im Sommer vom SV Mering zum BCR kam. Der Angreifer ist mit 21 Toren und 13 Vorlagen der Topscorer der Kreisliga Ost. Sein Partner Maximilian Merwald wird ab Sommer in seine dritte Saison beim Kreisligisten gehen, nachdem er in seiner Debütsaison mit Daniel Söllner bereits ein erfolgreiches Duo gebildet hatte.

