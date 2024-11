Der TSV Inchenhofen ist in der Fußball-Kreisliga Ost endgültig wieder in die Erfolgsspur zurückgekehrt und bleibt Tabellenführer Joshofen-Bergheim auf den Fersen. Adelzhausen unterliegt im Landkreis-Derby in Pöttmes. Der TSV Friedberg scheitert gegen Schlusslicht Münster/Holzheim und die Sportfreunde kassieren gegen Burgheim eine Klatsche.

