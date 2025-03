Alsmoos schickt TSV Friedberg in den Abstiegskampf

Vier Niederlagen in Folge weist der TSV Friedberg jetzt in der Fußball-Kreisliga Ost auf. Gegner SSV Alsmoos-Petersdorf spielte sich mit dem Dreier in Friedberg auf Tabellenplatz drei vor. Unser Bild zeigt den Friedberger Philipp Boser (graues Trikot) im Zweikampf mit dem Alsmooser Daniel Biehal.

Foto: Michael Hochgemuth