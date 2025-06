Sieg in letzter Sekunde: Appel hievt Leahad in die Relegation

Zittern bis zur buchstäblich letzten Sekunde im Fernduell um die Aufstiegsrelegation in die Bezirksliga: Mit einem Punkt Unterschied gingen der TSV Inchenhofen und der BC Aichach in ihre Auswärtspartien in Burgheim und Friedberg. Während der BCA mit einem 4:1-Sieg die Weichen eigentlich schon gestellt hatte, kam Leahad von einem 0:2-Rückstand zurück – und spielt nun in der ersten Relegationsrunde gegen die SpVgg Langerringen.

Dominik Durner Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Affing Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kreisliga Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis