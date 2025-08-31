Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Aichacher Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Aichach
Icon Pfeil nach unten
Lokalsport
Icon Pfeil nach unten

Fußball-Kreisliga Ost: Knappe Siege, klare Klatschen

Fußball-Kreisliga

Drei Doppelschläge: SSV Alsmoos-Petersdorf fertigt SF Bachern ab

Die Sport-Freunde Bachern müssen die nächste Klatsche verkraften. Affing marschiert weiter, während der Kampf um die Relegationsplätze langsam Fahrt aufnimmt.
    • |
    • |
    • |
    Einer von insgesamt sieben Jubeln: Der SSV Alsmoos-Petersdorf fertigte Gastgeber SF Bachern mit 7:0 ab.
    Einer von insgesamt sieben Jubeln: Der SSV Alsmoos-Petersdorf fertigte Gastgeber SF Bachern mit 7:0 ab. Foto: Reinhold Rummel

    Knappe Siege, klare Klatschen, zerfahrene Unentschieden: Für neutrale Beobachter bot der sechste Spieltag der Kreisliga Ost ein abwechslungsreiches Programm. Der SSV Alsmoos-Petersdorf sorgte für die zweite Sieben-Tore-Klatsche für die Sport-Freunde Bachern und verteidigte den Aufstiegs-Relegationsplatz. Die Sportfreunde Friedberg wiederum verloren deutlich bei einem Tabellennachbarn, während Affing mit Hängen und Würgen seine makellose Siegesserie fortführen konnte.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden