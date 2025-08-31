Drei Doppelschläge: SSV Alsmoos-Petersdorf fertigt SF Bachern ab

Knappe Siege, klare Klatschen, zerfahrene Unentschieden: Für neutrale Beobachter bot der sechste Spieltag der Kreisliga Ost ein abwechslungsreiches Programm. Der SSV Alsmoos-Petersdorf sorgte für die zweite Sieben-Tore-Klatsche für die Sport-Freunde Bachern und verteidigte den Aufstiegs-Relegationsplatz. Die Sportfreunde Friedberg wiederum verloren deutlich bei einem Tabellennachbarn, während Affing mit Hängen und Würgen seine makellose Siegesserie fortführen konnte.

