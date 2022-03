Griesbeckerzell gewinnt beim Spitzenreiter in Rain

Marius Kefer erzielt das Tor des Tages. Der BC Adelzhausen feiert beim TSV Friedberg ein regelrechtes Schützenfest.

Der SC Griesbeckerzell sorgte in der Fußball-Kreisliga Ost für einen Paukenschlag. Die Zeller ließen beim Spitzenreiter TSV Rain II mit einem 1:0-Sieg aufhorchen. Damit entstand in der Spitzengruppe eine neue Situation. (AN)

Rain II – SC Griesbeckerzell 0:1

Tabellenführer TSV Rain II hat einen Fehlstart is Jahr 2022 hingelegt. Im Spitzenspiel gegen den Tabellendritten aus Griesbeckerzell kassierte die Mannschaft des verletzten Spielertrainers Niko Schröttle eine 0:1-Heimniederlage. Auf dem Kunstrasenplatz neben dem Georg-Weber-Stadion tat sich im ersten Durchgang eher wenig. Kurz nach dem Wechsel erzielten die Gäste das 0:1, Torschütze war Marius Kefer (55.). Neun Minuten darauf sah Rains Jason Kiffman die Ampelkarte. Doch die Hausherren waren in Unterzahl besser im Spiel. „Schade, dass wir nach der guten Vorbereitung so starten. Aber es war klar, dass für unsere Mannschaften Rückschläge kommen“, so Schröttle. (mwe)

TSV Friedberg – Adelzhausen 0:9

Einen wahren Sahnetag erwischte der BC Adelzhausen am Sonntag beim TSV Friedberg. Die Gäste feierte mit einem 9:0-Sieg ein wahres Schützenfest, wie man es nur alle Jubeljahre erlebt. Zur Pause stand die Partie 0:3, Stefan Asam durfte in der 17. Minute als erster jubeln. Nach ihm waren Dominik Müller und Nisad Grbic erfolgreich. Im zweiten Durchgang schlug Müller allein dreimal zu, davon einmal per Elfmeter. Zwei Treffer steuerte Jürgen Lichtenstern bei, der ebenfalls einmal vom ominösen Punkt aus traf. Der restliche Treffer ging auf das Konto von Stefan Asam, der das 8:0 hergestellt hatte. (jeb)

BC Aichach – BC Rinnenthal 0:1

Mit einem 1:0-Sieg startete der BC Rinnenthal gegen den BC Aichach. Interimscoach Markus Stief stellte seine Truppe optimal auf den Gegner ein, auch wenn es eine enge Partie in Aichach war. Beide Mannschaften hatten mit dem unebenen Boden ihre Schwierigkeiten. Der BCR erspielte sich Mitte der ersten Hälfte ein optisches Übergewicht und konnte in der 28. Minute in Führung gehen. Elias Bradl setzte einen scharfen Flankenball präzise von der rechten Außenbahn in den Strafraum und Tobi Friedl vollendete per Kopf in die linke Ecke. Gleich nach dem Wechsel hätte der BCR auf 2:0 stellen können. Eine gut getimte Freistoßflanke von Michi Fuchs verpassten Julian Büchler und Markus Roppel ganz knapp. Der BC Aichach hatte dann mit einem Freistoß von Markus Wehren aus 25 Metern eine gute Möglichkeit, doch BCR-Keeper Ostermeir lenkte den Ball zur Ecke. Ansonsten ließ die kompakte BCR-Abwehr um Patrick Treffler, Basti Lindermayr, Ben Eckert und Markus Roppel dem BC Aichach nicht viel Luft und Raum. In der Schlussphase hätte Rinnenthal weitere Treffer erzielen können, doch zuerst scheiterte Büchler (86.) aus kurzer Distanz an Keeper Hartmann und eine Minute später wurde ein Friedl-Schuss im letzten Moment geblockt. (lint)

Untermaxeld – Alsmoos-Petersdorf 1:0

Die harte Vorbereitung und der daraus resultierende Fitnessgewinn haben sich für die Fußballer aus Untermaxfeld ausgezahlt. So gelang der Truppe von Andre Ruf und Daniel Eisenhofer ein hart umkämpfter 1:0 Sieg gegen den Aufstiegsaspiranten aus Alsmoos/Petersdorf. In der ersten Halbzeit neutralisierten sich beide Mannschaften, wobei der Fokus der Heimmannschaft darauf bestand, eine defensive Stabilität zu generieren. Aus dieser gelang dann auch das Tor des Tages in der 70. Minute, als Maximilian Koschig vom eingewechselten Irl mit einem langen Pass bedient wurde und nach einem Solo den Ball im Tor unterbrachte. Der Gast tat sich sichtlich schwer auf dem Boden in Untermaxfeld, viele Aktionen wurden schon im Vorfeld durch die Abwehr der TSG unterbunden. Auszeichnen konnte sich auch der neue Keeper der TSG Niklas Goldmann. (gut)

Kissinger SC – Langerringen 5:0

Zu einem klaren Erfolg kam der KSC gegen Langergerringen. Das lag einerseits an m schnellen, druckvollen Spiel und andererseits an der Roten Karte für Robin Keiß, der einen Kissinger Torerfolg auf der Linie mit der Hand verhinderte (26). In Unterzahl hatten die Gäste nicht mehr den Hauch einer Chance, nur als die Konzentration auf KSC-Seite nachließ, kam man zur Ergebnisverbesserung durch Gero Wurm (7.) und Yannick Keiß (90.). Kissing spielte einen sehenswerten Fußball. Zunächst traf Julian Schmid den rechten Pfosten, aber nach Moritz Buchharts Eckball erzielte Moritz Willis die längst fällige KSC-Führung (20.). Die Chance für den Gastgeber mehrten sich und das 2:0 verhinderte Robin Kleiß (26.). Im Vergleich zum Hinspiel zielte Buchhart beim Strafstoß besser und es stand 2:0 für den KSC. Noch vor der Halbzeit erzielte Andi Lachner aus der Drehung von der Strafraumgrenze das 3:0 (43.). Julian Schmid tunnelte nach Wiederbeginn Torhüter Patrick Joder und stellte den Spielstand auf 4:0 (57.). Moritz Willis von Karsten Binder perfekt freigespielt, erzielte, nachdem er den Torhüter ausgespielt hatte, das 5:0 (69.). (AZ)

Dasing – Rennertshofen verlegt

Kurzfristig verlegt wurde die Kreisliga-Partie des TSV Dasing gegen den BC Aresing. Zahlreiche Corona-Ausfälle haben die Dasinger dazu gezwungen, den BC Aresing um eine Spielverlegung zu bitten. Der BCA um Vorstand Andreas Zeiltmaier und Abteilungsleiter Stefan Öttl kamen dem Ersuchen des TSV Dasing nach. „Das ist Fair Play pur, da können wir uns nur bei Aresing bedanken“, sprach Dasings Trainer Jürgen Schmid den Verantwortlichen beim BC Aresing sein Lob aus. Spielleiter Günther Behr setzte die Partie nun für Mittwoch 4. Mai neu an. (AZ)