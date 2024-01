Fußball-Kreisliga

vor 51 Min.

Kurzhals und Stegmeir bleiben: BC Aichach verlängert mit Trainerduo

Markus Kurzhals (rechts) und Sebastian Stegmeir bilden auch in der kommenden Saison das Trainerduo beim BC Aichach.

Plus Der Fußball-Kreisligist BC Aichach stellt die Weichen für die kommende Saison. Das Trainerduo Markus Kurzhals und Sebastian Stegmeir bleibt an Bord.

Artikel anhören Shape

Der BC Aichach geht auch in die kommende Saison mit seinem Trainerduo Markus Kurzhals und Sebastian Stegmeir. „Da alle Seiten sowohl auf als auch außerhalb des Platzes harmonieren, war die Verlängerung schnell über die Bühne gebracht“, so Klaus Ratzeck, einer der Sportlichen Leiter.

Kurzhals war bereits in der Saison 2011/2012 für den BCA am Ball und kehrte im Sommer vom TSV Hohenwart zurück. Co-Trainer Stegmeir kam vor der Saison vom VfR Neuburg in die Paarstadt. Die Aichacher überwintern auf Platz eins der Kreisliga Ost. Neben den beiden Trainern, haben laut Ratzeck bereits alle Spieler ihre Zusage für eine weitere Saison beim BCA gegeben. (AZ)

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .