BC Aichach nutzt die Zeller Heimschwäche

Plus Fußball-Kreisliga: Der BC Aichach gewinnt das hitzige Stadtderby in Griesbeckerzell mit 3:1.Der BC Rinnenthal lässt sich auch vom Aufsteiger Oberbernbach nicht stoppen und bleibt vorn.

In der Kreisliga Ost lassen sich die Fußballer aus Rinnenthal einfach nicht bremsen. Gegen Aufsteiger Oberbernbach kamen sie zu einem 2:1-Erfolg.