Beim TSV Dasing sieht es düster aus

Vor dem Heimspiel gegen den punktgleichen FC Gerolsbach ziert der TSV das Tabellenende der Kreisliga. FC Affing überzeugt im Angriff ebenso wie in der Defensive.

In der Fußball-Kreisliga Ost herrschen wieder klare Verhältnisse. Mit den Nachholspielen am Tag der Deutschen Einheit wurde die Tabelle begradigt. Vor dem zehnten Spieltag weiß nun jede Mannschaft genau, wo sie aktuell angesiedelt ist.

Nach der ersten Heimniederlage (1:2 gegen Adelzhausen) fährt der BC Aichach am Samstag nach Rinnenthal und will Rang eins verteidigen. Der BCR findet allmählich wieder zu der Form, die ihn in der vergangenen Runde so auszeichnete und ihn beinahe in die Bezirksliga geführt hätte. Das Attribut „Überraschungsteam“ im positiven Sinne gebührt dem SV Hammerschmiede. Als Aufsteiger gleich wieder auf dem zweiten Rang – das ist alles andere als alltäglich. Aus den letzten fünf Auftritten holten die Augsburger elf von fünfzehn möglichen Punkten. Nun treten sie am Sonntag in Pöttmes an. Der dortige TSV durfte nach vier Niederlagen am Stück endlich mal wieder auf einen Sieg anstoßen, der mit 5:1 in Dasing gleich deutlich ausfiel. Wenn Fabian Scharbatke zuschlägt, dann ist für den Gegner Gefahr im Verzug. In Dasing traf er dreimal, in der Saisonwertung ist der Spielertrainer bei sechs persönlichen Erfolgen angelangt. Nach wie vor krebst Pöttmes im Keller der Tabelle rum.

Affing schießt wieder Tore

Der FC Affing hat das Toreschießen wiederentdeckt. In den vergangenen beiden Auftritten traf der Absteiger jeweils fünfmal. Stark präsentiert sich vor dem Gastspiel in Oberbernbach auch die Defensive, die in den letzten sieben Begegnungen nur ganze drei Tore kassierte. Das sind Argumente, die darauf hoffen lassen, dass die Affinger sich mit Rang drei noch nicht zufriedengeben müssen. Düster sieht es dagegen beim TSV Dasing aus, nicht nur aufgrund der Tatsache, dass die Mannschaft das Schlusslicht bildet. Das Torverhältnis von 9:26 unterstreicht, dass es in allen Bereichen des Teams besser laufen könnte. Gelingt im Heimspiel gegen den FC Gerolsbach die Wende?

Der SSV Alsmoos-Petersdorf bekommt es beim TSV Firnhaberau mit einem Gegner zu tun, der um den Erhalt der Klasse bangen muss. Und der BC Adelzhausen will zu Hause gegen Rennertshofen beweisen, dass der Coup in Aichach nicht als Eintagsfliege zu werten ist. Der TSV Friedberg ist in Klingsmoos zu Gast.