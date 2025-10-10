Der BCA hat noch eine Rechnung offen

Was macht die Kreisliga der Fußballer attraktiv? Es sind die kurzen Wege zwischen den einzelnen Vereinen, sodass man gelegentlich beinahe zu Fuß die Strecke zum gegnerischen Sportplatz bewältigen kann. Denn in schöner Regelmäßigkeit stehen Duelle zwischen benachbarten Orten an, richtige Derbys also. Am zwölften Spieltag gilt das in der Gruppe Ost in erster Linie für die Duelle zwischen dem BC Aichach und dem TSV Inchenhofen sowie bei der DJK Gebenhofen-Anwalting, die den SSV Alsmoos-Petersdorf erwartet. In beiden Fällen erfolgt der Anstoß am Sonntag um 15 Uhr.

Beim BC Aichach sind die Fußballer auf dem besten Weg, um an frühere Zeiten in höheren Regionen anzuschließen. „Die letzten Wochen läuft es sehr gut.“ Mit diesen Worten bringt Spielertrainer Markus Kurzhals die Situation auf einen prägnanten Nenner: „Ich hoffe, dass es so weiter geht, auch gegen Inchenhofen.“ Man könnte durchaus von einer offenen Rechnung sprechen, denn die Fußballer aus dem Wallfahrtsort sorgten in der vergangenen Saison dafür, dass die Aichacher nicht als Vizemeister ins Ziel kamen und damit die Aufstiegsrelegation verpassten. „Das liegt uns noch ein wenig im Magen“, bestätigt der Coach. Ihm geht es am Sonntag in erster Linie darum, dass „wir unsere Heimstärke wieder auf den Platz bringen“. Die kann sich in der Tat sehen lassen: fünf Spiele, fünf Siege, 16:1 Tore. Die erfolgreiche Besetzung der letzten Wochen genießt das Vertrauen.

Der Fokus des BCA liegt nun naturgemäß auf diesem Kräftemessen mit dem Nachbarn, der die vergangene Runde als Aufsteiger auf dem zweiten Platz beendet. Mit einem Auge aber schielt man auch ein wenig in Richtung Pöttmes, dort ist Spitzenreiter FC Affing zu Gast. „Ich hoffe“, so Kurzhals, „dass Affing was in Pöttmes liegen lässt.“ Dann könnte seine Mannschaft den Abstand auf die Nummer eins, der aktuell vier Zähler beträgt, verkürzen, einen eigenen Erfolg vorausgesetzt. Am 2. November kommt es in Affing zum Showdown, wenn die Aichacher zum Spitzenspiel antreten.

Auch die DJK Gebenhofen-Anwalting hat Grund zur Freude beim Blick auf den Terminplan. Gegen den SSV Alsmoos-Petersdorf hat man schon einige Zeit nicht mehr gespielt, nachdem die Gastgeber lange nicht mehr in der Kreisliga um Punkte kämpften. „Eine starke Truppe“, findet DJK-Abteilungsleiter Thomas Ross: „Für mich gehören die zu den Top Vier.“ Dort könnte der SSV jetzt bereits stehen, wäre er nicht mit einer Partie im Rückstand. Die Gastgeber müssen am Sonntag auf drei Kandidaten für die Startelf verzichten. Lukas Piller und Jakob Vetter haben sich in Urlaub abgemeldet. Noch mehr aber schmerzt den Neuling der Ausfall von Sebastian Kinzel, der mit bisher acht Saisontreffern nachhaltig unter Beweis gestellt hat, dass er auch mit 37 Jahren enorme Gefahr vor dem Tor des Gegners ausstrahlt. Der Spielertrainer leidet an einer Zerrung oder einem Muskelfaserriss. „Er musste in Adelzhausen früh raus“, berichtet Ross. „Für Rennertshofen kann es knapp werden.“ Zu diesem Spiel kommt es eine Woche später.