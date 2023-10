Fußball Kreisliga Ost

vor 4 Min.

Schlusslicht Dasing feiert hohen Auswärtssieg in Stätzling

Plus Dasing bezwingt die SG Stätzling II überraschend deutlich. Affing muss die Tabellenführung der Fußball-Kreisliga Ost an Aichach abgeben. Adelzhausen rettet einen Punkt.

Der TSV Dasing hat ein deutliches Lebenszeichen aus dem Tabellenkeller der Fußball-Kreisliga Ost gesendet. Affing gab die Tabellenführung ab, Aichach übernahm. Auch der TSV Friedberg jubelte.

SG Stätzling II – TSV Dasing 2:6

Mit einem 6:2-Auswärtserfolg in Stätzling überraschte Schlusslicht TSV Dasing. „Das war heute eminent wichtig, dass wir mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung endlich wieder unser Potenzial abgerufen haben“, freute sich TSV-Coach David Gilg. Dagegen zeigte sich Stätzlings Trainer Christian Jauernig enttäuscht: „Wir wollten unbedingt gegen den Tabellenletzten Zuhause gewinnen, um uns weiter ins Mittelfeld absetzen zu können.“ Dabei gingen die Platzherren nach knapp einer halben Stunde durch Elia Giordanelli in Führung. Eminent wichtig für Dasing war kurz vor der Pause der Ausgleichstreffer durch Nico Necker. Die Dasinger blieben diesmal dran. Nach der Pause brachte Johannes Rummel sein Team in Führung und Necker erhöhte nur eine Minute später auf 3:1. Youngster Valentin Gilg stellte nach einer Stunde auf 4:1 und erneut Rummel schraubte per Foulelfmeter auf 5:1. Stätzling hatte den engagierten Dasingern nichts mehr entgegenzusetzen. Vielmehr machte Tobias Danzer mit einem platzierten Freistoßtreffer das halbe Dutzend voll, ehe Stätzlings Daniel Breitsameter zum 2:6-Endstand traf. (r.r)

