Affing setzt seinen Lauf fort – Sportfreunde Friedberg punkten nach starkem Kampf

Der FC Affing bleibt in der Fußball-Kreisliga Ost das Maß aller Dinge. Im dreizehnten Saisonspiel feierte er den elften Sieg. Damit bleibt es bei sechs Punkten Vorsprung auf die Verfolger. Schlusslicht Bachern konnte nach dem ersten Saisonsieg am vergangenen Wochenende diesmal nicht punkten. Die Sportfreunde Friedberg ergatterten einen Punkt gegen Alsmoos-Petersdorf.

SF Friedberg – SSV Alsmoos-Petersdorf 2:2

Einen beherzten Kampf lieferten die Sportfreunde um ihren überragenden Torhüter Robert Schmidberger gegen die favorisierten Gäste ab. Zwar bestimmten die Alsmoos-Petersdorfer über weite Strecken das Spielgeschehen, doch die Hausherren beeindruckten mit einer starken kämpferischen Leistung. Allen voran Geburtstagskind Özgün Kaplan, der auch das 1:0 mit seinem Schuss vorbereitete, den Torhüter Markus Zimmermann abprallen ließ und Lukas Bittner zur 1:0-Führung einschoss (5.).

Das gab den Hausherrn den nötigen Auftrieb und als Kaplan im Strafraum gefoult wurde (18.), gab es Elfmeter. Diesen verwandelte Matthias Schuster sicher zur 2:0-Führung. In der Folgezeit liefen sich die Gäste an der gut gestaffelten Friedberger Abwehr immer wieder fest, hatten erstklassige Torchancen von Luca Manhart (25.), Okan Yavuz (30.) oder Florian Gai, die aber allesamt nichts einbrachten oder von Schmidberger entschärft wurden.

Im zweiten Spielabschnitt drückten die Gäste weiterhin aufs Tempo und es spielten sich oft spektakuläre Szenen im Friedberger Strafraum ab. Die Folge war der 1:2-Anschlusstreffer von Max Tyroller in der 55. Minute. Von Friedberger Seite kamen nur wenig zielstrebige Entlastungsangriffe, auch wenn bei etwas Spielglück durch Max Claßen (65.) oder Lukas Bittner (75.) ein weiterer Treffer für die Hausherren hätte fallen können. Stattdessen gelang dem eingewechselten Luca Reinthaler in der 80. Minute der 2:2-Ausgleich. In der hektischen Schlussphase wurde es oft brenzlig im Friedberger Strafraum, ein weiterer Treffer wollte den Gästen aber nicht mehr gelingen. (fse)

Der Friedberger Max Claßen (rechts) versucht in dieser Szene, den Alsmooser Luca Manhart zu stoppen. Am Ende teilten sich die Teams die Punkte. Foto: Reinhold Rummel

FC Rennertshofen – DJK Gebenhofen-Anwalting 2:2

Zu Beginn einer ausgeglichenen ersten Hälfte wirkten die Gastgeber etwas überlegen, konnten aber aus dem Ballbesitz nicht wirklich Gefahr entwickeln. Deutlich effektiver agierten die Gäste der DJK Gebenhofen-Anwalting. Mit ihrem ersten Angriff setzten sie sich über die rechte Seite nach einer guten Kombination durch. Die scharfe Hereingabe veredelte Nico Ertl, der mit voller Überzeugung in den Ball rutschte, zum 0:1 (19.). Der FCR zeigte aber eine starke Reaktion: Noah Czerny kam über Umwege im Grätschen an den Ball, den Tobias Kruber in den „Sechzehner“ brachte und über die Linie drückte (29.).

Als Gebenhofen wieder im gegnerischen Strafraum auftauchte, folgte ein Elfmeterpfiff nach einem Zweikampf am rechten Eck des Strafraums. FCR-Trainer Tommy Mutzbauer war an der Seitenlinie nicht zu beruhigen und sah in der Folge Gelb. Von seiner Entscheidung ließ sich der Schiedsrichter dadurch nicht abbringen, sodass Niklas Settele zur erneuten Führung für die DJK traf (37.).

Nach der Pause kamen die Rennertshofen mit Schwung aus der Kabine. Bereits nach fünf Minuten hatte erneut Czerny den Ausgleich auf dem Fuß. Doch sein Schuss aus kurzer Distanz wurde von DJK-Keeper Michael Lerch sehenswert pariert. Nur eine Minute später tauchte Simon Pickhard im Strafraum auf, legte den Ball an Lerch vorbei und wurde von diesem außer Tritt gebracht: Elfmeter. Diesen verwandelte David Pickhard zum 2:2-Ausgleich (50.). Danach gab es keine klaren Chancen mehr. In den letzten zehn Minuten nahm die Härte in dieser Partie überhand. Gebenhofens Stefan Hartl kassierte in der 90. Minute noch eine Zeitstrafe. (witt)

Fußball-Kreisliga Ost: Affinger Torjäger Stefan Simonovic trifft gegen Zell dreimal

FC Affing – SC Griesbeckerzell 6:1

Der FC Affing feierte mit einem 6:1 über Griesbeckerzell den nächsten Kantersieg. Die Gastgeber waren von Beginn an präsent in den Zweikämpfen. Bereits in der 2. Minute brachte Stefan Simonovic die Affinger in Führung, ehe Robin Helmschrott kurz darauf nach einem Eckball per Kopf auf 2:0 erhöhte (7.). In Folge hatte der FCA weitere gute Möglichkeiten. Das 3:0 erzielte Fabio Martens in der 32. Minute. Kurz darauf legte Simonovic zwei weitere Treffer nach (34./41.) und stelle damit den 5:0-Pausenstand her.

Nach dem Seitenwechsel schalteten die Gastgeber ein paar Gänge runter und die Partie wurde zerfahrener. Griesbeckerzell nutzte in der 48. Minute einen Fehler in der Affinger Abwehr. Luka Poljak schoss zum 1:5-Anschlusstreffer ein. Anschließend gab es auf beiden Seiten keine nennenswerten Aktionen mehr, bis Affings Michael Braunmüller einen Strafstoß an den Pfosten setzte. Doch nur eine Minute später verwertete Robin Helmschrott einen langen Pass über die Abwehr der Gäste sehenswert zum 6:1-Endstand (90.).

„Wir wollen natürlich weiterhin ungeschlagen bleiben. Es warten nun in den nächsten Wochen Topspiele gegen Aichach und Berg im Gau auf uns. Unser Ziel ist es weiterhin, zuhause einen attraktiven Fußball zu spielen und auch auswärts die Punkte mitzunehmen“, erklärte FCA-Spielertrainer Angelo Jakob. (kerde)

SV Echsheim-Reicherstein – TSV Pöttmes 2:5

Der SV Echsheim-Reicherstein musste sich nach der Pleite in Bachern auch vor heimischer Kulisse dem TSV Pöttmes geschlagen geben. Die Gäste starteten gut in die Partie und hatten in der Anfangsphase einige gute Torchancen, die sie nicht verwerten konnten. Die Echsheimer hingegen waren offensiv weniger gefährlich und waren hauptsächlich vor dem eigenen Tor gefordert. Nach einem langen Zuspiel von Stefan Klink hinter die Abwehrkette erzielte dann Fabian Scharbatke aus einem nahezu unmöglichen Winkel die Führung für den TSV (19.).

Nur eine Minute später legte der Torschütze selbst ab, wodurch Leonard Roloff die Führung der Gäste ausbaute (20.). „Der Doppelschlag war für uns natürlich ein Schlag ins Gesicht. Danach waren die Köpfe unten“, bedauerte Trainer Simon Landes. Doch kurz vor der Halbzeitpause markierte Bastian Baumgärtner mit einem guten Abschluss den 1:2-Anschlusstreffer und gab seiner Mannschaft noch einmal Hoffnung (43.).

Nach dem Seitenwechsel machten die Echsheimer insgesamt einen besseren Eindruck, konnten aber in der 55. Minute das 1:3, erneut durch Scharbatke, nicht verhindern. In Folge gab es wenig nennenswerte Aktionen im Spiel, ehe in der 85. Minute Roloff auf 1:4 erhöhte. Zwei Minuten später verkürzte Levente Nyuli noch auf 2:4 (87.), doch in der dritten Minute der Nachspielzeit überlupfte Stefan Klink mit einem Distanzschuss Torhüter Dominik Zach und erzielte den 2:5-Endstand aus Echsheimer Sicht. „Pöttmes war heute einfach besser. Natürlich tun uns die beiden Niederlagen weh, aber wir spielen als Aufsteiger bislang eine gute Saison und mit ein oder zwei Siegen sieht es auch wieder besser aus“, ordnete Landes ein. (kerde)

Die Sport-Freunde Bachern (gelbes Trikot) spielten sich beim SV Klingsmoos etliche Torchancen heraus, hatten aber kein Glück im Abschluss. So feierten die Hausherren einen 2:0-Erfolg. Foto: Daniel Worsch

SV Klingsmoos – SF Bachern 2:0

Keineswegs chancenlos waren die Sport-Freunde Bachern beim Tabellensechsten SV Klingsmoos. Doch dem Schlusslicht der Liga fehlte einmal mehr das Glück. Die Gastgeber hatten es am Ende der Abschlussschwäche der Gäste zu verdanken, dass sie ohne Gegentor blieben und einen wichtigen „Dreier“ einfahren konnten. Nach fahrigem Beginn beider Mannschaften prüfte Tobias Frauenholz erstmals SF-Keeper Niklas Köchl mit einem 20-Meter-Schuss (4.). Auf der Gegenseite hatte André Lorenz eine dicke Möglichkeit, verzog aber vor Matthias Hudler (14.).

Einer der wenigen gelungenen Angriffe brachte dann die Führung für Klingsmoos, als Nachwuchstalent Marius Brosi im zweiten Anlauf ein Anspiel in die Spitze zum 1:0 verwerten konnte (29.). Nach einem schnellen Angriff über den linken Flügel kam erneut Brosi an den Ball, schloss aber zu schwach ab, um Köchl zu überwinden (42.). Auf der Gegenseite hatten die Sport-Freunde die Chance zum Ausgleich. Doch der sehr aufmerksame Hudler entschärfte den Schuss von Martin Misovski (44.).

Nach dem Wechsel verlor der SVK noch mehr den Faden und Bachern war spielbestimmend, ohne aber für echte Gefahr sorgen zu können. In der 68. Minute reklamierte Bachern einen Strafstoß. Doch Schiedsrichter Jonas Keppeler ließ weiterspielen. Nachdem eine Huber-Flanke von Stefan Brosi noch über die Querlatte gelenkt wurde (72.), fiel wenig später der zweite Treffer für die Hausherren: Ralf Rechenauer nutzte ein Zuspiel vom rechten Flügel (74.). Die Sport-Freunde hatten in der Schlussphase noch gute Möglichkeiten. Sie scheiterten aber mit einem Flachschuss von Tobias Rohrer neben den Pfosten (82.) und einer Doppelchance nach einem Eckstoß, die SVK-Schlussmann Matthias Hudler vereitelte (90.+4). (psie)

Verfolger BC Aichach dreht Spiel in Rain nach schnellem 0:1-Rückstand

TSV Rain/Lech II – BC Aichach 1:4

Der BC Aichach musste in dieser Partie einen frühen Nackenschlag wegstecken. Schon in der 4. Minute ging der TSV Rain II in Führung: Michael Haid spielte einen starken Steckpass auf Valentin Ricker, der alleine vor dem Tor zum 1:0 einschob. Doch der BCA schlug schnell zurück. In der 14. Minute entschied der Schiedsrichter nach einem Zweikampf gegen Markus Kurzhals – für Rain überraschend – auf Elfmeter für Aichach. Marcus Wehren ließ sich die Gelegenheit nicht nehmen und traf zentral zum 1:1-Ausgleich.

Jetzt gestaltete Aichach das Spiel offener. In der 25. Minute fiel der nächste Treffer: Nach einem langen Ball versuchte Lukas Huck zu klären, der Ball landete aber zentral vor den Füßen von Luis Fischer, der aus rund 25 Metern volley ins linke Eck zum 1:2 traf. Kurz vor der Pause bediente Rains Jost Rittner von der linken Seite aus Michael Haid am kurzen Pfosten, der direkt abschoss. Doch Aichachs Torwart war zur Stelle und konnte mit dem Fuß parieren.

In der zweiten Halbzeit blieb das Spiel umkämpft, doch erneut war es Aichach, das einen Treffer nachlegte. In der 53. Minute landete ein abgewehrter Ball nach einer Flanke bei Daniel Rampertshammer, dessen Schuss aus dem Rückraum an die Latte ging. Den Nachschuss verwertete Maximilian Roth aus rund 15 Metern zum 1:3. Nur drei Minuten später fiel das 1:4: Wieder war es Marcus Wehren, der eine Unachtsamkeit in der Rainer Defensive nutzte und den Ball im Tor unterbrachte. Der BCA bleibt damit, punktgleich mit dem zweitplatzierten Berg im Gau, auf Tabellenplatz drei. (AZ)

TSV Inchenhofen – BC Adelzhausen 1:3

Das Spiel begann ausgeglichen, keine Mannschaft konnte zunächst die Oberhand gewinnen. Die Defensivreihen standen sicher, sodass nennenswerte Torchancen ausblieben und es mit einem torlosen Remis in die Halbzeitpause ging. Nach dem Seitenwechsel übernahmen die Gäste aus Adelzhausen zunehmend das Geschehen, doch die Inchenhofener hielten kämpferisch dagegen. In der 53. Minute nutzten die Gastgeber eine Standardsituation: Nach einem präzisen Kopfball von Andreas Manhard gingen sie mit 1:0 in Führung. Der TSV blieb anschließend gefährlich, doch zwei Treffer wurden aufgrund von Abseitsstellungen aberkannt.

Ein folgenschwerer Ballverlust im Mittelfeld ermöglichte Adelzhausen schließlich den Ausgleich. Marvin Gaag traf in der 64. Minute zum 1:1. Nur neun Minuten später wurde Inchenhofen ein eigener Einwurf zum Verhängnis: Der BCA nutzte die Situation eiskalt und drehte das Spiel durch ein Eigentor. Trotz des Rückschlags gab der TSV nicht auf, übernahm in der Schlussphase mehr Spielanteile und erhöhte das Risiko. In der zweiten Minute der Nachspielzeit sorgte erneut Gaag mit seinem zweiten Treffer für den 1:3-Endstand.

„Es war grundsätzlich kein verkehrtes Spiel von uns. Wir standen hinten solide und hatten vorne gute Chancen. Es waren heute leider individuelle Fehler, die uns zum Verhängnis wurden. Irgendwann kommen aber auch wieder die Spiele, wo das Glück auf unserer Seite ist“, resümierte TSV-Spielertrainer Werner Meyer. (kerde)