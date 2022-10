Topstürmer trifft dreimal: Dasing verliert gegen Kinzel

Plus Griesbeckerzeller Stürmer Sebastian Kinzel zeigt gegen Dasing in der Fußball-Kreisliga seine Klasse. Pöttmes besiegt Herbstmeister. Adelzhausen mit Sahnetag gegen Aichach.

Just zum Ende der Hinrunde musste Herbstmeister BC Rinnenthal in der Fußball-Kreisliga Ost die erste Niederlage hinnehmen – gegen den TSV Pöttmes. Griesbeckerzell bleibt dem Spitzenreiter auf den Fersen.