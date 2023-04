Fußball-Kreisliga

18:00 Uhr

Rinnenthal wirft Alsmoos aus Titelrennen - Drama in Pöttmes und Dasing

Plus Rinnenthal siegt im Topspiel gegen den SSV. Dasing dreht das Derby gegen Aichach mit dem Schlusspfiff in Unterzahl. Ein Elfmeter erhitzt die Gemüter in Pöttmes.

Der Aufstiegskampf in der Kreisliga Ost beschränkt sich spätestens seit Donnerstagabend nur noch auf zwei Mannschaften. Durch den klaren Erfolg im Spitzenspiel gegen Petersdorf verteidigte Rinnenthal die Tabellenführung und warf den Gegner aus dem Aufstiegsrennen. Dramatisch wird es in Dasing und Pöttmes, wo ein Elfmeterpfiff in der Nachspielzeit die Gemüter erhitzt.

Rinnenthal – Petersdorf 3:0

Im Spitzenspiel der Kreisliga Ost entwickelte sich von Beginn an eine muntere Begegnung. Die erste Chance hatten die Gäste. Nach 14 Minuten kam Georg Demmelmair im Strafraum zum Schuss – Torhüter Manuel Ostermair hatte jedoch keine Mühe. Auch der BCR kam zu guten Möglichkeiten – doch weder Michael Fuchs noch Tobias Friedl konnte diese verwerten. In der 35. Minute war es dann soweit – Michael Fesenmayr nagelte eine Hereingabe aus fünf Metern zur Führung unter die Latte. Im Gegenzug lenkte Ostermair einen Kopfball von Deniz Sahandar gerade noch über die Latte. Einen Traumstart legte der BCR in Hälfte zwei hin. Direkt vom Anspiel kam der Ball auf Fesenmayr. Seinen Pass vollendete David Trinkl zum 2:0. Nach einem Foul musste Fuchs nach rund einer Stunde zehn Minuten vom Platz, doch aus der Überzahl konnten die Gäste kein Kapital schlagen. Friedl hatte nach Ablauf der Unterzahl die große Chance zum 3:0, doch SSV-Schlussmann Julian Lippmann vereitelte die Möglichkeit. Wenig später entschärfte er einen Schuss von Fesenmayr. In der 83. Minute sorgte Dominik Graf für die Entscheidung in einem von beiden Seiten intensiv geführten Spiel auf Augenhöhe. (mapf)

