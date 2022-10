Scharbatke-Hattrick sorgt für Pöttmeser Derbysieg

Plus Der Pöttmeser Spielertrainer macht alle drei Tore beim Sieg gegen Nachbar aus Inchenhofen. TSV Friedberg gelingt wieder ein Sieg und BC Adelzhausen punktet auswärts.

Der BC Rinnenthal bleibt in der Fußball-Kreisliga Ost ungeschlagen und ist vorab Herbstmeister. Griesbeckerzell behauptet Platz zwei. Oberbernbach gibt die rote Laterne ab.