TSV gewinnt Friedberger Stadtderby - Dasing sorgt für Paukenschlag

Plus Das Rennen an der Spitze der Oststaffel wird noch spannender, weil Dasing den Primus besiegt. Zell ist nach Petersdorfer Niederlage Zweiter. Rinnenthal hadert.

Der TSV Friedberg feierte am Nachholspieltag einen knappen Erfolg im Stadtderby gegen Rinnenthal. Während der Kissinger SC weiter marschiert, mischt der TSV Dasing durch einen Sieg gegen Spitzenreiter Rain II die Karten im Aufstiegsrennen völlig neu. Neuer Zweiter ist der SC Griesbeckerzell dank der Schützenhilfe des BC Aichach.