Wieland hört in Inchenhofen auf - Stammler wird Nachfolger

Tobias Wieland hört im Sommer als Spielertrainer des TSV Inchenhofen auf. Für seinen Nachfolger Martin Stammler ist es die erste Trainerstation.

Einen Trainerwechsel gibt es zur neuen Saison beim TSV Inchenhofen. Der aktuelle Coach Tobias Wieland hört im Sommer auf eigenen Wunsch auf.

Martin Stammler Foto: FuPa

Der 32-Jährige möchte mehr Freiheiten genießen und stellt deshalb sein Amt zur Verfügung. Nachfolger wird Martin Stammler. Der 30-Jährige ist aktuell beim Kreisligisten TG Viktoria Augsburg aktiv. Für den Angreifer wird es die erste Trainerstation. Der bisherige Co-Trainer Michael Wenczel wird Stammler von der Seitenlinie unterstützen. Nach zuletzt zwei Trainergespannen aus den eigenen Reihen, setzen die TSV-Verantwortlichen ab der neuen Saison wieder auf eine externe Lösung. Aufgrund seiner Fähigkeiten ist man in Inchenhofen überzeugt, dass er frischen Wind in die junge Leahader-Truppe bringen wird. Die Zweite Mannschaft wird weiterhin von Trainer Fatih Tanriverdi trainiert.

In Sachen Kaderplanung ist man in Inchenhofen auch bereits sehr weit. Laut Pressemitteilung bleiben ligaunabhängig für alle Spieler an Board. Das gilt auch für Wieland, der weiterhin für den TSV auflaufen wird. (AZ)