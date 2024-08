Affing und Merching müssen im Kreispokal die Segel streichen

Fünf Mannschaften aus dem Landkreis Aichach-Friedberg standen im Viertelfinale des Totopokals Augsburg, nur der TSV Dasing nach einem Sieg gegen den SC Oberbernbach sowie der Kissinger SC dürfen sich im Halbfinale messen. Beim Sieg gegen den FC Affing wird die Partie erst im Elfmeterschießen entschieden.

Dazu kam es nach einem Unentschieden in der regulären Spielzeit: Den Gästen aus Kissing gelang zunächst der Blitzstart in die Partie. Bereits nach nicht einmal fünf Spielminuten gingen sie mit 1:0 in Führung. Roman Große traf per Foulelfmeter und sorgte somit für einen vielversprechenden Start ins Spiel. Die Gastgeber aus Affing kamen nach rund einer halben Stunde immer besser in die Partie und erzielten sieben Minuten vor Schluss den verdienten Ausgleichstreffer (83.). Maximilian Lipps Schuss aus knapp 13 Metern rettete den FC vorerst ins Elfmeterschießen. Dort unterlagen die Affinger allerdings den Gästen aus Kissing mit 6:5.

Affing-Trainer Jorsch nach knapper Niederlage im Elfmeterschießen: „Kissing ein guter Gradmesser“

“Wir sind sehr gut ins Spiel reingekommen und haben die erste halbe Stunde klar dominiert. Wir hätten die Führung ausbauen müssen, allerdings ist dann das Spiel gekippt. Der Ausgleich war hochverdient”, sagte Kissing Trainer Günter Seiler nach dem Spiel. Die Blicke sind nun in Richtung Finale gerichtet: Wir haben sehr dafür gekämpft und wenn man schon im Halbfinale steht, will man auch ins Finale kommen. Es kommt jedoch darauf an, wen wir zugeteilt bekommen”, fügte Günter Seiler hinzu.

Für den FC Affing, der sich nach fünf Jahren Auszeit wieder im Pokal angemeldet hat, ist das Aus kein Desaster: “Wir wussten, dass Kissing ein guter Gradmesser für uns ist. Durch ein paar Ausfälle hatten wir auch personell zu kämpfen. Kissing hat es in den ersten 20 bis 25 Minuten sehr gut gemacht, danach waren wir allerdings die dominantere Mannschaft. Klar wären wir gerne weitergekommen, aber es ist auch kein Weltuntergang. Die Punkte werden wieder am Wochenende vergeben”, verriet Affings Trainer Tobias Jorsch. (kerem)

FC Affing: Rehm, Reiter (71. Barl), Djondo-Pacham (48. Kurt), Jorsch, Martens, Karaca, Lipp, Peric, Felder, Buchner, Tutschka (71. Tesic).

Kissinger SC: Beil (90. Laukart), Genitheim, Graf, Horak (57. Schulz), Große, Berglmeir, Strehle, Binder, Gölitzer, Potapov (70. Altreuther), Kauer.

Tore: 0:1 Große (4., FE), 1:1 Lipp (83.).

Schiedsrichter: Sponer.

Zuschauer: 100.

TSV Merching unterliegt TSV Bobingen nach aufopferungsvollem Kampf

Anders lief das Spiel in Merching. Dort wurde der TSV Bobingen seinem Ruf als Pokalmannschaft einmal mehr gerecht. Der TSV Merching hielt lange Zeit sehr gut mit und ließ erst ab der 70. Minute die Gegentreffer zum 0:3-Endstand zu. In der ersten Halbzeit war die Partie völlig ausgeglichen, es gab vor beiden Toren Strafraumszenen, aber keine absolut zwingenden Torchancen. Die beste Chance der Platzherren war eine scharfe Flanke von Saffet Yildirim, an die aber keiner herankam und die knapp am von Laurin Sommer gehüteten Bobinger Tor vorbeiflog.

Icon Vergrößern Leon Göttinger und der TSV Bobingen (links) setzten sich gegen Mike Fleps und den TSV Merching durch. Foto: Rudi Fischer Icon Schließen Schließen Leon Göttinger und der TSV Bobingen (links) setzten sich gegen Mike Fleps und den TSV Merching durch. Foto: Rudi Fischer

Nach Wiederanpfiff überraschte zunächst der TSV Merching mit einer gefährlichen Flanke in den Fünfmeterraum, die aber Torwart Sommer noch abwehren konnte. Eine erste Lücke tat sich in der Abwehr der Heimelf auf, als Serhat Fidan bei einem Konter alleine auf das Tor zulief, aber von Keeper Borelli noch abgefangen wurde. Nach einer Stunde Spielzeit brachte Merchings Trainer Günter Bayer mit Oliver Lang und Ilkan Ars zwei frische Kräfte ins Spiel.

Bobingens Trainerduo Dimitri Peil und Christopher Detke reagierten darauf mit der Einwechslung von Mert Avan und Mauritz Di Santo für Serhat Fidan und Leon Göttinger. Danach nahm der Druck der Gäste stetig zu und die Merchinger hatten größte Mühe, alle Lücken in der Abwehrreihe zu schließen. Nach zwei abgewehrten Eckbällen kam der Ball in der 70. Minute zu Mattis Junker, der sich ein Herz fasste und von der Strafraumgrenze aus flach zum 0:1 traf. An diesen strammen Schuss konnte Keeper Borelli nicht herankommen.

Bobinger Sieg über Merching: Trainer teilen Einschätzung zu Spielverlauf

Kurz darauf entschärfte er noch einen Steilpass, indem er beim Herauslaufen noch vor Junker an den Ball kam. Merching bemühte sich redlich um den Ausgleich, aber außer einem Torschuss von Oliver Lang, den Torwart Sommer hielt, kam nicht viel dabei heraus. Im Gegenzug erzwang Nicolas Prestel in der 84. Minute einen Abspielfehler der Merchinger und erzielte nach Balleroberung das 0:2. Damit war die Partie entschieden und Mert Avan setzte in der Nachspielzeit mit dem dritten Bobinger Treffer noch das Sahnehäubchen drauf. Trainer Dimitri Peil war mit der Leistung seines Teams sehr zufrieden und zollte auch dem Gegner Respekt für das lange Zeit ausgeglichene Spiel.

„In der zweiten Halbzeit hat sich unsere Spielstärke durchgesetzt und wir haben dann auch den Gegner zu Fehlern gezwungen“, sagte er nach der Partie. Diese Einschätzung teilte auch der Merchinger Coach Günter Bayer, der sich mit seinem Team nun ganz auf die Kreisliga konzentrieren kann. Für den TSV Bobingen geht die Pokalreise im Halbfinale weiter. Dieses wird erst im nächsten Jahr am 16. April ausgetragen. Als Gegner kommen der Kissinger SC, der TSV Dinkelscherben oder der TSV Dasing in Frage, die ihre Viertelfinalspiele ebenfalls gewonnen haben. (rony)

TSV Merching: Borrelli, Salgado, Schmid, Lachner (71. Mohmed), Winter, Demir (59. Lang), Fleps (76. Goncalves Bicho), Schröder (62. Ars), Huber, Röhrer, Yildirim (82. Goldenberg).

Tore: 0:1 Junker (70.), 0:2 Prestel (84.), 0:3 Avan (90.+1).

Schiedsrichter: Alexander Bienert.

Zuschauer: 100