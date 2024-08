Sieg in Oberbernbach: Dasing stößt in Kreispokal-Halbfinale vor

Beim Punktrundenauftakt pfui – im Kreispokal-Wettbewerb weiter hui! Der TSV Dasing sorgte am Dienstagabend für den nächsten Coup im Pokal. Gegen den Kreisligisten SC Oberbernbach siegte die Elf um Spielertrainer Michael Guggumos und Johannes Rummel überraschend mit 2:1 und schaffte damit den Sprung ins Halbfinale. „Das war die richtige Reaktion“, lobte TSV-Coach Guggumos seine Schützlinge. „Wir haben eine sehr gute Mentalität auf dem Platz gezeigt, die es nun auch im Liga-Alltag auf den Rasen zu bringen gilt“, führte der 30-Jährige weiter aus.

Dagegen war SCO-Spielertrainer Bashar Broo wenig angetan vom Auftritt seiner Elf: „Wir waren verunsichert und haben einfach zu viele Fehler produziert.“ Die Dasinger zeigten ein völlig anderes Gesicht gegenüber der Punktspielpleite und gingen völlig verdient nach einer halben Stunde durch Fabio Delgado in Führung. Dieser vergab zudem den zweiten Treffer das Kreisklassisten, als er einen Foulelfmeter über das Tor schoss.

„Wir waren einfach nicht kaltschnäuzig in der Box“, klagte Guggumos. Delgado, Rummel und Gilg vergaben weitere Top-Chancen. Oberbernbach dagegen fand in der ersten Halbzeit nahezu nicht statt. Unmittelbar nach dem Seitenwechsel stellte Johannes Rummel per Foulelfmeter – Delgado wurde von Rachad Bamario umgestoßen – auf 2:0. Danach versäumten es die Dasinger, den Deckel draufzusetzen und scheiterten mehrmals an Torhüter Jozo Derek.

Der Kreisligist kam in der Folge stärker auf und verkürzte durch Vincent Keil mit einem Distanzschuss auf 1:2. Danach hatte die Heimelf das Momentum, aber der Unparteiische drückte beide Augen zu, als Bashar Broo in der 88. Minute im Strafraum zu Fall kam. „Da hätte der Pfiff erfolgen müssen“, war der Oberbernbacher dann nicht gut auf den Unparteiischen Vladyslav Klymov zu sprechen – vielmehr schickte dieser Owens James und Caner Besyildiz mit der Ampelkarte in der sehr hitzigen Partie vorzeitig zum Duschen.

Tore: 0:1 Delgado (26.), 0:2 Rummel (52.), 1:2 Keil (77.).

Besondere Ereignisse: Gelb-Rot James und Besyildiz (beide SCO 89.).

Schiedsrichter: Klymov.

Zuschauer: 75.