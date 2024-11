Krisengipfel: Ecknach empfängt Zell - Hollenbach will Remisfluch brechen

Wer auswärts nur noch selten punktet, der ist in den Heimspielen besonders gefordert. Sonst sind negative Auswirkungen auf das Bild in der Tabelle nur noch eine Frage der Zeit. So stellt sich die Lage für den TSV Aindling vor der Aufgabe am Sonntag um 16 Uhr zuhause gegen den FC Gundelfingen dar. Es wird der erste Auftritt am Schüsselhauser Kreuz in der Rückrunde der Landesliga Südwest.

Zell Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Hollenbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ecknach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis