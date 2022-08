Kurios: Torjäger verlässt Stotzard und kommt wieder zurück

Die DJK Stotzard freut sich über einen überraschenden Neuzugang. Torjäger Darius Neamtu kehrt nach wenigen Wochen vom TSV Neusäß zurück. Das steckt dahinter.

Auf dem Foto der Neuzugänge des TSV Neusäß lächelt Darius Neamtu für die Kamera. Der 24-Jährige schloss sich in der Sommerpause dem Kreisligisten an. Durch seine Leistungen im Trikot der DJK Stotzard hatte der Angreifer das Interesse höherklassiger Vereine geweckt. In 23 Spielen gelangen ihm 32 Treffer, darunter alleine vier im entscheidenden Relegationsspiel zur Kreisklasse.

Für den TSV Neusäß absolvierte Neamtu auch bereits ein Testspiel und traf prompt. Dennoch wird der Stürmer in dieser Saison nun doch wieder für die DJK Stotzard auf Torejagd gehen. Abteilungsleiter Lukas Geier erklärt, was dahintersteckt: „Darius hat uns überraschend kontaktiert und gefragt, ob er wieder mittrainieren kann. Es lief in Neusäß wohl nicht so, wie er es sich vorgestellt hatte.“ Daraufhin kontaktierten die Stotzarder Verantwortlichen den TSV Neusäß und einigten sich auf einen Rückwechsel. „Darius hatte maßgeblichen Anteil am Aufsteig und macht unsere Offensive nochmals besser.“

Mit Neamtu, Spielertrainer Simon Knauer und Philipp Bauer verfügt der Aufsteiger über eine starke Offensive. „Dennoch wollen wir uns erst einmal etablieren und einen Mittelfeldplatz erreichen“, gibt Geier das Saisonziel vor. (sry-)