Kuriose Jahresvorschau 2023: Warum Lionel Messi zum BC Aichach wechselt

Plus Mbappè, Flick und Löw kommen 2023 in das Wittelsbacher Land. Ein Ecknacher wird FIFA-Boss. Ein Aindlinger soll den DFB retten. Unsere Vorschau für 2023.

Das Jahr 2023 wirft seine Schatten voraus. Corona scheint endgültig besiegt, dafür machen Energie-Krise und Ukraine-Krieg auch den Menschen im Wittelsbacher Land zu schaffen. Das färbt auch auf die heimischen Sportvereine ab. Dennoch werden uns unsere Fußballer auch im neuen Jahr nicht im Stich lassen. Ein paar Gedankenspiele, die in Erfüllung gehen könnten.