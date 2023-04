Fußball-Landesliga:

vor 47 Min.

Abstieg rückt näher: Hollenbach verliert auch in Memmingen

Der TSV Hollenbach (rote Trikots gegen Unterhaching II) kommt in der Landesliga nicht in Tritt. Auch beim FC Memmingen II gab es eine Niederlage. Dadurch rückt der Klassenerhalt in weite Ferne. Foto: Jonas Jakob

Plus Der TSV Hollenbach verliert beim FC Memmingen II mit 0:4. Durch die Ergebnisse der Konkurrenz rückt der direkte Abstieg immer näher. Woran es diesmal hapert.

Artikel anhören Shape

Die Fußballer des TSV Hollenbach konnten auch am Ostersamstag in Memmingen nichts Zählbares einfahren und mussten mit einer 4:0 Niederlage die Heimreise antreten. Während die Konkurrenz teils dreifach punktete, treten die Krebsbachtaler auf der Stelle und müssen sich immer mehr mit dem Szenario des direkten Abstiegs aus der Landesliga auseinandersetzen.

Die Partie begann verhalten. Memmingen versuchte mit langen Bällen hinter die Hollenbacher Abwehrkette, in der Samuel Higl den verhinderten Martin Knauer vertrat, zu kommen. Diese Versuche fanden jedoch nur selten Abnehmer, meist konnte die Defensive der Gäste klären oder die Pässe landeten direkt im Aus. Hollenbach stand tief, überließ der Heimelf den Ball und lauerte auf Konter. Ein erster erfolgversprechender Versuch gelang in der 14. Minute, als Jonas Ruisinger mit einem Flankenwechsel Simon Zach einsetzte, der aus 16 Metern jedoch ein gutes Stück vorbeischoss. Memmingens erste gefährliche Annäherung gelang Quazim Prushi, der von der Strafraumkante knapp am Tor vorbei zielte. Bis hierhin zeigten sich die Gäste konzentriert und hielten die Partie offen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen